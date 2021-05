Raya e l'ultimo drago in DVD e Blu-ray: clip esclusiva dagli extra del film

Raya e l'ultimo drago è disponibile dal 18 maggio in Blu-Ray, Dvd e Blu-Ray Steelbook e dal 4 giugno su Disney+ per tutti gli abbonati: ecco in esclusiva una clip presente nei contenuti extra della versione homevideo.

Raya e l'ultimo drago, il film della Walt Disney Animation Studios di cui vi presentiamo in esclusiva una video clip inserita nei contenuti extra della versione homevideo, è disponibile dal 18 maggio in Blu-Ray, Dvd e Blu-Ray Steelbook e arriverà dal 4 giugno sulla piattaforma streaming Disney+ per tutti gli abbonati.

La video clip, in lingua originale con sottotitoli in Italiano, che potete vedere sopra è una delle scene tagliate presente nei contenuti extra: Kaya vede per la prima volta 'il cuore del drago', un fiore raro e speciale che, come il drago, è collegato all'acqua. Kaya capisce anche perché il fiore è così speciale...

Raya e l'ultimo drago, l'imperdibile film Walt Disney Animation Studios che trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell'Asia sudorientale, arriva finalmente in Blu-Ray e DVD! Oltre alle epiche scene del film da vedere e rivedere, l'edizione DVD include anche il corto animato Per Sempre Noi, mentre nella versione Blu-Ray si aggiungono tanti contenuti extra inediti, incluse le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker.

Raya e l'ultimo drago viaggia nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l'umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l'ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorranno anche fiducia e lavoro di squadra.

Nella versione italiana del film, il cast di voci include l'attrice Luisa Ranieri (Virana), l'attrice e doppiatrice Jun Ichikawa (Namaari), l'attore e conduttore Paolo Calabresi (Tong) e l'attrice Vittoria Schisano (Generale Atitaya). Gli influencer Emanuele Ferrari, Vatinee Suvimol e Maryna hanno prestato la propria voce per un cameo, insieme alla cantante Camille Cabaltera che, inoltre, interpreta il brano nei titoli di coda della versione italiana del film.

CONTENUTI EXTRA:

Introduzione a Per Sempre Noi - Il regista Zach Parrish conduce gli spettatori in un viaggio dietro le quinte del corto animato Walt Disney Animation Studios.

Per Sempre Noi - In una città vivace, movimentata e dal ritmo pulsante, un uomo anziano e sua moglie, giovane di spirito, riaccendono la loro passione giovanile per la vita e l'uno per l'altra, in una notte magica. Gli anni svaniscono mentre la gioia di ballare li trasporta attraverso l'emozionante paesaggio urbano della loro giovinezza e fa rivivere teneri ricordi e ambizioni.

In cucina con Raya - Kelly Marie Tran, voce di Raya nella versione originale, prepara una cena a base di cibo tipico del Sudest asiatico, commentando, insieme al team creativo del film, le esperienze vissute durante la creazione del mondo di Kumandra.

Raya: animazione in smart working - Quando la pandemia ha colpito il mondo nel 2020, il processo produttivo del film ha proseguito il suo percorso nelle case di oltre 450 persone. Questo estratto ripercorre le vite degli addetti ai lavori durante quel periodo, mostrando tutti gli ostacoli incontrati nel realizzare un film d'animazione da casa.

Artisti marziali - Il co-sceneggiatore Qui Nguyen e l'antropologo visuale S. Steve Arounsack ricostruiscono gli spunti che hanno ispirato le scene d'azione e le armi del film, commentando le arti marziali e le armi di Raya e l'Ultimo Drago.

Noi siamo Kumandra - Durante la realizzazione del film, i filmmaker si sono avvalsi della consulenza di un gruppo di antropologi, architetti, danzatori, linguisti e musicisti, una squadra che prende il nome di Southeast Asia Story Trust. Questo estratto analizza le influenze culturali alla base del film, soffermandosi sull'importanza della rappresentazione dei popoli di quelle aree all'interno del film.

Tracce audio scartate - Incursione dentro le case e tra i microfoni del cast mentre è alle prese con sessioni di registrazione dentro gli armadi e connessioni internet traballanti, che hanno reso la realizzazione di questo film un'esperienza unica nel suo genere.

Curiosità & Easter Eggs - Uno sguardo tra i segreti e le sorprese nascoste in Raya e l'Ultimo Drago.

John Ripa e la storia dietro allo Storyboard - Il co-regista John Ripa condivide il percorso creativo intrapreso durante la creazione del film, mentre mostra alcune delle scene dello Storyboard e ricorda la sua splendida esperienza con i Walt Disney Animation Studios.

Scene tagliate.

SCHEDA PRODOTTO

Doppiatori:

Luisa Ranieri (Virana)

Jun Ichikawa (Namaari)

Paolo Calabresi (Tong)

Vittoria Schisano (Generale Atitaya)

Emanuele Ferrari (Cameo)

Vatinee Suvimol (Cameo)

Maryna (Cameo)

Camille Cabaltera (Cameo e interprete brano titoli coda)

Regia: Don Hall, Carlos López Estrada Co-regia: Paul Briggs, John Ripa

Produttori: Osnat Shurer (P.G.A.), Peter Del Vecho (P.G.A.)

Produttori esecutivi: Jennifer Lee, Jared Bush Soggetto e sceneggiatura: Pete Docter, Kemp Powers, Mike Jones

Autori: Paul Briggs, Don Hall, Adele Lim, Carlos López Estrada, Kiel Murray, Qui Nguyen, John Ripa, Dean Wellins

Sceneggiatura originale: James Newton Howard

SPECIFICHE TECNICHE