Ravenna Nightmare 2021: svelato il programma, premi a Pupi Avati e Roberto de Feo

Annunciato il programma del Ravenna Nightmare 2021, la manifestazione dedicata all'orrore e al fantastico giunta alla diciannovesima edizione. Tra gli ospiti, i registi Pupi Avanti e Roberto De Feo.

Il Mostro della Cripta: Giovanni Calcagno in una sequenza

Ravenna Nightmare 2021 - The dark side of movies si aprirà il 23 ottobre con un'anteprima in cui verrà proiettato il documentario di Peter Jackson, They Shall Not Grow Old - Per sempre giovani per poi svolgersi dal 30 ottobre al 6 novembre in presenza al Palazzo dei Congressi e on line su MYmovies.it.

Realizzata in collaborazione con l'artista Mosaicista Dusciana Bravura l'Opening night del 30 ottobre assegna la medaglia al valore ai Registi che maggiormente hanno contribuito alla ricerca e alla sperimentazione della narrazione addentrandosi in nuovi e originali percorsi. A ricevere il riconoscimento il regista Roberto De Feo che nel 2019 ha realizzato il suo primo lungometraggio THE NEST (Il Nido) presentato in anteprima mondiale in Piazza Grande al Festival di Locarno 2019. La sua opera seconda, A CLASSIC HORROR STORY con protagonista Matilda Lutz (Revenge), è un Originale Netflix prodotto da Colorado Film, e distribuito in 190 paesi.

Il signor Diavolo: Pupi Avati, "Il male è ovunque. A lavoro su un sequel del film"

Il Premio "Anello d'Oro Special Edition" andrà invece al maestro Pupi Avati, forte di quarant'anni al servizio del cinema che lo hanno trasformato in un punto di riferimento per i generi, tra cui l'horror. L'omaggio a Pupi Avati prevede la proiezione del suo horror seminale La casa dalle finestre che ridono.

Al Concorso Internazionale saranno presentati 9 lungometraggi di fiction inediti in Italia, che sperimentano il lato oscuro del cinema. Silvia Moras introdurrà le pellicole. La votazione destinata agli spettatori, operatori culturali, critici e addetti ai lavori presenti in sala assegnerà al film maggiormente votato il Premio ANELLO D'ORO per il MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO. A questi si aggiunge il PREMIO DELLA CRITICA, assegnato da una giuria d'eccezione formata da registi, giornalisti e critici cinematografici creato dalla ceramista Manuela Luciani.

All'interno della sezione Contemporanea verranno presentati lavori che rappresentano la mappatura del tessuto cinematografico del presente: The Book of Vision di Carlo Hintermann, La scuola cattolica di Stefano Mordini, Where Are You, di Riccardo Spinotti, Adam, di Pietro Pinto e i lavori di Igor Imhoff e Dystopia di Marco Bolognesi.

In programma per l'Evento Notte Halloween la proiezione de Il mostro della cripta di Daniele Misischia, prodotto dai Manetti Bros.

Per informazioni e programma www.ravennanightmare.it.