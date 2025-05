Edoardo Leo, Giovanna Mezzogiorno e Pupi Avati tra gli ospiti del Garda Cinema Film Festival 2025

Ospiti, eventi e proiezioni al centro del Garda Cinema Film Festival 2025, manifestazione cinematografica in programma dall'11 al 15 giugno sulle rive del Lago di Garda. Un concorso Internazionale Cortometraggi, articolato in due sezioni dedicate a film di finzione e documentari, e tanti ospiti che animeranno le sei serate tra cui segnaliamo il regista Pupi Avati, Marianna Fontana, Edoardo Leo, Giovanna Mezzogiorno, Maurizio Nichetti, Mattia Ramberti e Luca Zingaretti.

Il programma delle sei serate

Il festival sarà l'occasione per celebrare il meglio della stagione cinematografica italiana alla presenza di ospiti d'eccezione che incontreranno il pubblico e saranno premiati con i riconoscimenti speciali del festival. Ad aprire le danze, alla presenza del regista Mattia Ramberti, sarà la proiezione del film Ambra Sabatini - A un metro dal traguardo, storia dell'atleta paraolimpica diventata simbolo dei valori universali dello sport e esempio di chi trasforma i propri limiti in una risorsa. Atteso a Garda anche Luca Zingaretti, che presenterà il suo esordio alla regia La casa degli sguardi, tratto dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli.

Angela Finocchiaro e Serra Ylmaz in AmicheMai

Garda Cinema premierà Maurizio Nichetti, regista e attore di culto del cinema italiano con titoli leggendari tra cui Ratataplan o Volere Volare. Nichetti presenterà il suo ultimo lavoro, la commedia surreale al femminile AmicheMai, interpretata da Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz. Edoardo Leo, attore, regista e sceneggiatore tra i volti più versatili del cinema italiano contemporaneo e protagonista maschile del maggior incasso italiano della stagione, Follemente, sarà a Garda Cinema con la sua rilettura in chiave moderna dell'Otello, di cui parliamo nella nostra recensione di Non sono quello che sono.

In chiusura approderà a Garda Marianna Fontana, che presenterà al pubblico del festival la sua ultima fatica, l'intenso Luce di Silvia Luzi e Luca Bellino.

Il maestro Pupi Avati sarà al festival per ritirare il Premio alla Carriera, mentre Giovanna Mezzogiorno, attrice pluripremiata oltre che sceneggiatrice e regista, presenterà al festival Ti racconto il mio cinema (Mondadori), libro per ragazzi in cui l'attrice si racconta in un viaggio personale pieno di aneddoti che permette di vedere il cinema attraverso gli occhi di chi lo vive da protagonista.

La giuria

Giovanna Mezzogiorno

Tra gli ospiti di questa edizione anche Fabio Testi, volto che ha segnato il cinema italiano degli anni ''70 e '80, lavorando con registi tra cui Vittorio De Sica e Claude Chabrol, recentemente sul grande schermo in Reflection in a Dead Diamond di Hélène Cattet, presentato all'ultimo Festival di Berlino e di prossima uscita in Italia. Fabio Testi presiederà la giuria del concorso cinematografico e sarà protagonista il 10 giugno di una speciale serata di preapertura con Concerto d'amore in versi, una lettura di alcune delle più belle poesie di autori come Federico García Lorca, Pablo Neruda, Jacques Prévert accompagnata da musica classica e ballerine di flamenco.

Accanto a Fabio Testi, saranno in giuria l'attrice e sceneggiatrice Rosa Palasciano, e Antonio Palumbo, regista e sceneggiatore barese attivo tra cinema, teatro e televisione.

Programma e informazioni su www.gardacinema.com.