Rapunzel: in arrivo il film live-action targato Disney

La Disney sta lavorando a un film live-action di Rapunzel, con l'intenzione di distribuirlo nelle sale e non di mandarlo direttamente su Disney+. Lo dice The DisInsider, autorevole sito specializzato in news legate alla Casa del Topo. Come riportato da loro, non è ancora chiaro se si tratterà effettivamente di un vero e proprio remake del film d'animazione del 2010, o semplicemente di una nuova trasposizione della fiaba di Raperonzolo. Per ora sappiamo solo che la sceneggiatura è stata affidata ad Ashleigh Powell, che per la Disney ha già firmato il copione de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, uscito nell'autunno del 2018. A produrre il film saranno Michael De Luca e Kristin Burr.

In ogni caso, ha senso che la Disney voglia puntare su Rapunzel - L'intreccio della torre per un nuovo lungometraggio all'interno del filone live-action, data l'importanza della versione animata nell'aver risollevato le sorti del brand principale della major: con quasi 600 milioni di dollari incassati al box office mondiale fu il primo vero successo commerciale della Walt Disney Animation dopo dieci anni di delusioni al botteghino, e ha successivamente generato un vero e proprio franchise, con un cortometraggio, uno speciale televisivo e una serie, in onda dal 2017 e giunta ora alla terza stagione.

Rapunzel è anche apparsa al fianco delle altre principesse Disney in due memorabili sequenze del film Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2, ed esiste anche un musical teatrale che fa parte dell'intrattenimento sulla nave da crociera Disney Magic.

Il prossimo live-action della major sarà Mulan, in uscita a fine marzo, mentre nel 2021 uscirà Cruella, prequel de La carica dei 101 con Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon. Sono stati annunciati anche remake di Pinocchio, Bambi, La sirenetta e Le avventure di Peter Pan (quest'ultimo per Disney+), e sono previsti anche i sequel de Il libro della giungla e Aladdin.