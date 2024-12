Oroscopo Disney: scopri che Principessa sei in base al tuo segno zodiacale

Vi siete mai chieste quale principessa Disney vi rappresenta davvero? Le stelle hanno la risposta: che siate ribelli come Merida, sognatrici come Ariel o determinate come Tiana, è il momento di scoprirlo!

Chi ha detto che le Principesse Disney siano solo sognatrici e giovani pulzelle in attesa di essere salvate? L'universo dei cartoni animati con cui siamo cresciuti è pieno di eroine che affrontano il mondo con coraggio, intelligenza e determinazione. Sarà merito, anche in questo caso, delle stelle? Chi può dirlo! Certo è che il pianeta che domina il segno zodiacale di ognuno dà quella spinta in più che sicuramente non guasta. L'oroscopo delle Principesse Disney arriva a svelare le affinità astrali e i tratti in comune con le nostre eroine preferite.

Avete mai guardato una Principessa e pensato "quella potrei essere io?". Bene, oggi le stelle vi mostrano quale di esse incarna davvero la vostra personalità. Preparatevi a scoprire se siete intellettuali e curiose come Belle o ribelli come Merida, o magari sognatrici come Ariel perché no!

Ariete - Merida

Merida in Ribelle - The Brave

Merida non è solo una principessa ribelle, ma l'incarnazione stessa dell'energia indomita dell'Ariete. Determinata, impetuosa e coraggiosa, Merida sfida le aspettative della società e dice a gran voce che nessuno può decidere per lei. Se siete del segno dell'Ariete riconoscerete in lei la voglia di seguire il vostro cuore, anche quando la strada è tutt'altro che facile. Come Merida sapete che il coraggio non è l'assenza della paura, ma la volontà di affrontarla. E il vostro destino ve lo costruite da soli, arco e frecce alla mano.

Toro - Tiana

Tiana in La principessa e il ranocchio

Se c'è una cosa che il Toro sa fare è trasformare i sogni in realtà con il lavoro, la perseveranza e la dedizione. Tiana, protagonista de La Principessa e il Ranocchio, rappresenta tutto questo e molto di più. Non aspetta che la magia risolva i problemi, ma si rimbocca le maniche e va dritta verso i suoi obiettivi. Come lei, voi del Toro non avete paura di sporcarvi le mani e anche se amate i piaceri della vita sapete che la vera ricchezza è costruire qualcosa di vostro. Il mantra che preferite? Non ci sono scorciatoie per il successo, ma il viaggio vale ogni sforzo.

Gemelli - Rapunzel

Oroscopo disney, principessa Rapunzel

Rapunzel è l'esempio perfetto di come la curiosità e l'adattabilità del segno dei Gemelli possano portare a grandi avventure. Nonostante sia stata isolata per gran parte della sua vita, Rapunzel non perde mai la sua voglia di scoprire il mondo e imparare cose nuove. Come voi dei Gemelli ha una mente vivace, sempre pronta a esplorare ogni possibilità. La sua creatività la porta a trovare sempre una soluzione - spesso innovativa - a ogni problema e il suo entusiasmo è semplicemente contagioso.

Cancro - Cenerentola

Cenerentola

È giunto il momento di riabilitare Cenerentola. La piccola Cenerella non è solo una sognatrice romantica, è una ragazza con una forza interiore incredibile, capace di mantenere la speranza anche nei momenti più difficili. Come il Cancro possiede una grande sensibilità e un forte legame con i suoi valori e con la famiglia. Ma non lasciatevi ingannare dalla sua dolcezza: Cenerentola sa esattamente cosa vuole e non si arrende finché non ottiene il suo lieto fine. Non c'è Lucifero che tenga.

Leone - Elsa

Elsa in Frozen

Let it go, let it go / You'll never see me cry / Here I stand and here I stay / Let the storm rage on.

Queste poche parole della più celebre canzone Disney degli ultimi decenni riassumono perfettamente chi è la Principessa di cui stiamo parlando. Elsa non ha bisogno di qualcuno che le dica quanto vale: come ogni Leone sa di essere una regina anche quando non tutti la comprendono. È potente, carismatica e consapevole del suo valore, ma dietro la sua forza si nasconde una grande vulnerabilità. Elsa rappresenta la capacità di ogni Leone di brillare anche nelle notti più buie e di trovare la propria strada senza paura di essere diversa.

Vergine - Belle

Belle in una scena del film

Se c'è una Principessa Disney che non si accontenta quella è decisamente Belle. Lei rappresenta la mente analitica e il cuore gentile della Vergine: come lei anche voi siete tendenti al perfezionismo con un amore profondo per la conoscenza e un occhio attento ai dettagli. Ma Belle non si ferma all'apparenza e sa che il vero valore si trova oltre la superficie e vorrebbe che anche gli altri lo capissero (specialmente nei suoi confronti). L'intelligenza e la determinazione le permettono di cambiare il suo mondo e voi come lei riuscite a vedere il meglio negli altri senza mai perdere di vista ciò che conta davvero.

Bilancia - Aurora / Biancaneve

Aurora in La bella addormentata nel bosco

Aurora e Biancaneve potrebbero sembrare le Principesse più tradizionali ma come il segno della Bilancia sono romantiche sognatrici che cercano armonia ed equilibrio in ogni cosa. Il loro legame con la natura e l'amore per la bellezza riflettono il desiderio di questo segno di pace e serenità. Sempre più difficile da raggiungere oggi come oggi.

Biancaneve in una scena del film

Entrambe hanno anche una grande forza, non impetuosa ma stabile come le radici di un grande albero, che permette loro di affrontare il destino senza mai perdere l'ottimismo che le contraddistingue.

Scorpione - Mulan / Megara

Mulan e Mushu

Anche in questo caso le Principesse sono due per un solo segno zodiacale, e non è un caso. Mulan e Megara incarnano i due lati complementari dello Scorpione: il coraggio strategico e la profondità emotiva. Mulan rappresenta la determinazione e la capacità di combattere anche gli avversari più tosti, sfidando le convenzioni e restando fedele a se stessa.

Megara, invece, aggiunge un tocco di sarcasmo e un pizzico di mistero che rende questo segno incredibilmente sexy. Certo, serve tutto a nascondere la sua fragilità di fondo dietro un atteggiamento forte e indipendente. Entrambe comunque mostrano come lo Scorpione sappia trasformare il dolore in forza mantenendo la capacità di amare profondamente.

Sagittario - Vaiana

Vaiana in Oceania 2

Oceania 2 è uno dei film Disney di questo Natale e, uscito da poche settimane, sta già registrando incassi da record. Il merito è anche - non serve dirlo - di Vaiana, la Principessa esploratrice che è la perfetta rappresentazione dello spirito libero del Sagittario. Non accetta limiti e sfida le aspettative per seguire il suo cuore e scoprire nuovi orizzonti. Come lei, voi del segno avete una sete insaziabile di conoscenza e un desiderio profondo di libertà. Vaiana nell'universo Disney insegna che non importa quanto lontano dobbiate andare: la vera avventura è trovare un posto nel mondo.

Capricorno - Pochaontas

Pocahontas in un frame del film

Rimaniamo sull'esotico ma ci spostiamo in un altro emisfero e in un'altra epoca. Pochaontas è una Principessa che ha segnato un vero spartiacque in casa Disney, discostandosi un po' dal cosiddetto "canone" attraverso una storia più matura. Se siete di questo segno avete sicuramente un forte senso di responsabilità e siete guidati da un'etica ferrea che vi spinge a fare sempre la cosa giusta. Ma Pochaontas non è solo disciplina: la sua connessione con la natura e il suo desiderio di armonia mostrano il lato più profondo del vostro segno. Ora vi manca solo una Nonna Salice per essere completi.

Acquario - Jasmine

Oroscopo Disney: la Principessa Jasmine

Jasmine è l'incarnazione dell'anima ribelle e indipendente dell'Acquario, diciamo pure anticonformista. Non accetta di essere confinata dalle regole di una società antiquata e anche se ha letteralmente Agrabah ai suoi piedi è insofferente e lotta per quello che vuole davvero. Che, nel caso specifico, non solo non è un principe ma è uno spiantato e pure ladro! Gusti "discutibili" in fatto di uomini a parte, l'Acquario odia quando gli si dice cosa può o non può fare, peggio ancora cosa deve o non deve fare. Piuttosto scapperebbe sul primo tappeto volante disponibile.

Pesci - Ariel

Ariel in La Sirenetta

Infine voi del segno dei Pesci che trovate in Ariel il vostro doppio disneyano. Ariel è LA sognatrice nel mondo delle Principesse: insoddisfatta di una vita già pianificata e in ordine è alla ricerca di nuove emozioni. Molto semplice. Cosa vi accomuna? Il desiderio di esplorare il mondo andando al di là dei confini, anche quelli scelti da Madre Natura. La vostra è voglia di scoprire nuove dimensioni e seguire il cuore sempre e comunque. Come Ariel siete sensibili e un po' pasticcioni, creativi e pronti a sacrificarvi per chi amate. Attenzione però a non peccare di ingenuità: occhi bene aperti con chi vuole regalarvi gioie troppo precipitose.