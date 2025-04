Rapunzel - L'intreccio della torre: lo sviluppo del film live-action è stato sospeso

Lo sviluppo della versione live-action del film Rapunzel - L'intreccio della torre sembra sia stato interrotto.

Disney, dopo i risultati deludenti ottenuti da Biancaneve con star Rachel Zegler, avrebbe deciso di interrompere la pre-produzione del nuovo film.

Cosa racconta il film Rapunzel

Michael Gracey, regista che aveva portato al successo The Greatest Showman con star Hugh Jackman, avrebbe dovuto dirigere il nuovo film ispirato al film animato Rapunzel - L'intreccio della torre, arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 2010.

Il lungometraggio avrebbe dovuto riportare sul grande schermo la storia della principessa rinchiusa in una torre da cui non può fuggire. La sua vita ha una svolta inattesa quando l'incontro inatteso con un ladro le permette di uscire e scoprire per la prima volta il mondo e chi è veramente.

Un'immagine di Rapunzel

Il lungometraggio originale era stato diretto da Nathan Greno e Byron Howard. Mandy Moore aveva dato la sua voce alla principessa Rapunzel, che riesce a scappare dalla torre in cui era stata rinchiusa, mentre Zachary Levi era l'affascinante ladro che libera la giovane e intraprende con lei un'avventura che cambierà la vita di entrambi.

La pausa al progetto

Secondo le fonti di Deadline, i produttori avevano iniziato a organizzare gli incontri con i potenziali protagonisti. Il flop ai box office di Biancaneve, attualmente arrivato a soli 69 milioni di dollari incassati negli USA e 145 milioni in tutto il mondo a fronte di un budget di 270 milioni, avrebbe tuttavia interrotto il lavoro sul nuovo progetto live-action.

Lo studio starebbe quindi rivalutando la sua strategia e bisognerà attendere per scoprire se Rapunzel avrà un adattamento o il progetto verrà definitivamente abbandonato.