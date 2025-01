Rapunzel: Disney vorrebbe Demi Moore per il ruolo di Madre Gothel?

Poche settimane fa, Disney ha ufficialmente annunciato di essere al lavoro sulla versione live action di Rapunzel - L'intreccio della torre, con Michael Gracey, regista di Better Man, possibile candidato alla regia.

Jennifer Kaytin Robinson potrebbe occuparsi della sceneggiatura, e naturalmente i rumor sul cast sono già iniziati a circolare: da Florence Pugh, considerata favorita per il ruolo di Rapunzel, mentre diversi nomi sono stati accostati al ruolo di Madre Gothel.

Demi Moore nel cast di Rapunzel?

Tra le papabili spiccano la star di Agatha All Along Kathryn Hahn, e Jennifer Lopez ma l'ultimo nome circolato con insistenza è quello di Demi Moore, tornata in auge di recente grazie a The Substance, grazie al quale è stata candidata all'Oscar.

Primo piano di Rapunzel in Rapunzel - L'intreccio della torre

L'attrice potrebbe cimentarsi in un ruolo completamente diverso da quelli per i quali è conosciuta, dopo successi come Ghost - Fantasma, General Hospital, Codice d'onore e Proposta indecente.

Il resto del cast di Rapunzel e un'idea per Flynn

Nel frattempo, quali altri attori potrebbero essere coinvolti? Zachary Levi, doppiatore della versione animata, ha recentemente smentito il suo coinvolgimento per il ruolo di Flynn ma ha suggerito un nome.

"Ormai sta ottenendo tutti gli altri ruoli ma probabilmente se fosse Timothée Chalamet?" ha dichiarato Levi, entrato nell'occhio del ciclone negli ultimi mesi per il suo chiaro endorsement a Donald Trump durante la campagna presidenziale per la Casa Bianca prima delle elezioni, che hanno decretato la vittoria del candidato repubblicano.

Rapunzel - L'intreccio della torre è il 50° Classico Disney ed è uscito nelle sale nel 2010.