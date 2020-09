Rambo: in TV stasera su Italia 1 il film cult con Sylvester Stallone

Stasera su Italia 1, alle 21:30, torna in TV Rambo, il film del 1982 con Sylvester Stallone che ha dato il via a tutta la serie cinematografica dedicata all'iconico veterano di guerra.

Tratto dal romanzo Primo Sangue di David Morrell, Rambo 1 comincia a raccontare la storia di John Rambo (Sylvester Stallone), veterano della Guerra del Vietnam che tornato a casa cerca solo di trascorrere una vita tranquilla. La guerra gli ha lasciato segni indelebili e quando va a trovare un suo commilitone viene a sapere che è appena morto di cancro. Decide così di tornare indietro ma, durante il viaggio, viene fermato dall'arrogante sceriffo Will Teasle che lo scambia per un vagabondo a causa del suo aspetto trascurato.

Nonostante non abbia fatto nulla, Rambo è vittima, nella stazione di polizia dove viene trascinato, di atteggiamenti violenti che evocano i ricordi della guerra e i traumi subiti. Nasce da qui una spropositata reazione, che lo porta a picchiare lo sceriffo e i suoi agenti. John riesce a scappare ma l'episodio fa sì che parta una caccia all'uomo, ordinata dallo sceriffo inconsapevole di aver innescato una macchina da guerra estremamente pericolosa.

Accolto dai pareri favorevoli della critica (che continua a considerarlo uno dei migliori film arrivati al cinema nel 1982) e dall'entusiasmo del pubblico, Rambo fu uno dei maggiori incassi di quell'anno, con i suoi 125 milioni di dollari guadagnati in tutto il mondo, battuto solo da altre quattro pellicole, tra cui, casualità, da quel Rocky III diretto e interpretato dallo stesso Stallone.

Ha dato il via a una saga cinematografica che conta in totale 5 film, l'ultimo dei quali, Rambo Last Blood, è uscito un anno fa.