Rambo torna con un film prequel, svelato l'erede di Sylvester Stallone?

Il film prequel di Rambo sembra abbia trovato il suo protagonista: secondo le fonti di Deadline, infatti, Noah Centineo dovrebbe essere l'erede di Sylvester Stallone nell'iconico ruolo.

L'accordo tra i produttori di Millenium Media e l'attore sembra non sia ancora stato raggiunto, tuttavia quello della giovane star sarebbe il nome preferito per il ruolo.

I primi dettagli sul film prequel

Le riprese di John Rambo, film scritto da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, dovrebbero iniziare nel 2026 in Tailandia. Alla regia dovrebbe esserci Jalmari Helander, che ha recentemente firmato Sisu.

Noah Centineo in una foto di The Recruit

Noah Centineo dovrebbe quindi interpretare John Rambo durante le sue missioni in Vietnam. L'attore dovrebbe essere impegnato nel progetto che mostrerà la giovinezza del personaggio creato da David Morell e interpretato da Sylvester Stallone nel film cult del 1982 che ha portato alla creazione di un franchise. La storia del veterano è stata infatti al centro di cinque film, in grado di incassare 800 milioni di dollari in tutto il mondo.

Stallone non dovrebbe essere coinvolto nel progetto, tuttavia i produttori lo avrebbero informato della scelta di Noah.

Rambo è stato creato da David Morell per il suo romanzo intitolato Primo Sangue. Il film originale è arrivato nelle sale nel 1982 e mostrava Stallone nel ruolo del veterano che è costretto a nascondersi nelle montagne e iniziare una guerra contro un crudele sceriffo e i suoi uomini.

I recenti progetti di Centineo

Il giovane attore, dopo The Recruit (di cui potete leggere la nostra recensione), ritornerà protagonista sugli schermi con il ruolo di Ken Masters in Street Fighter, film ispirato al popolare videogioco in cui reciteranno anche Jason Momoa e Andrew Koji, con la regia di Kitao Sakurai.

Tra i suoi recenti progetti ci sono anche Warfare di Ray Mendoza e Alex Garland, e Our Hero, Balthazar diretto da Oscar Boyson.