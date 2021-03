Rambo: il coltello di Sylvester Stallone sarà venduto all'asta

Rambo è famoso per impugnare mitragliatrici, ma nel suo arsenale di armi aveva anche un coltello, uno stiletto: l'originale usato da Sylvester Stallone verrà messo all'asta ad Aprile.

Julien's Auction_ ha pensato di mettere all'asta una serie di armi famose del cinema: tra queste, c'è il coltello tascabile, uno stiletto, usato da Sylvester Stallone in Rambo, il film d'azione che ha immortalato uno dei suoi più celebri personaggi.

Sylvester Stallone in una sequenza action di Rambo 2

Rambo è un'icona degli anni '80: muscoli, fanghiglia, azione, sparatorie assurde e ancora muscoli. Moltissimi oggetti utilizzati sul set sono stati replicati o venduti, ma la Julien's Auction ha in serbo ancora un asso nella manica: o meglio, uno stiletto. Il 29 Aprile, infatti, partirà la sua asta online in cui verranno venduti più di 400 oggetti provenienti dai set cinematografici più famosi degli ultimi 50 anni. E tra questi oggetti, proporrà anche un coltello usato da Sylvester Stallone in Rambo 2 - La vendetta.

Il coltello sarà completo di fodero in pelle e passante per cintura; non sarà l'unica arma vista nei film più famosi all'asta il 29 Aprile, ci saranno anche la lancia del Predator, direttamente dal film di Predator 2, e la pistola beretta di John Travolta da Face/Off - Due facce di un assassino.

Per poter partecipare all'asta online, è necessario registrarsi con largo anticipo su JuliensLive.com, per evitare di intasare la linea: per fare offerte, basterà accedere all'account che avrete registrato, oppure potrete farle anche tramite l'app o al telefono.

È possibile seguire l'evento anche senza partecipare, sempre tramite il sito e live in tempo reale su JuliensLive.com.