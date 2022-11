Rambo 4: Sylvester Stallone ha rifiutato 34 milioni di dollari nel 1988

Sylvester Stallone rivela di aver rifiutato 34 milioni di dollari nel 1988 per girare Rambo 4 perché sentiva che i tempi non erano maturi.

Nonostante le polemiche sorte intorno alla pellicola, accusata di eccesso di violenza, Sylvester Stallone considera John Rambo, il quarto capitolo del franchise dedicato al suo guerriero riluttante, il suo miglior film d'azione. Eppure c'è stato un momento in cui Stallone ha rifiutato una paga da 34 milioni di dollari per girare Rambo 4.

"Un film di cui sono veramente orgoglioso - è il miglior film d'azione che abbia mai fatto perché è il più realistico - è John Rambo, che parla della Birmania, dove hanno avuto una guerra civile per 67 anni", ha detto Stallone in una lunga intervista con The Hollywood Reporter. "Ma sono stato criticato perché il film è così violento. E lo è davvero. È orribile. Ci sono bambini che vengono bruciati vivi. Questo è ciò che rende la guerra civile peggiore di ogni altra cosa: è il tuo vicino, all'improvviso, che ti uccide. Ero davvero felice di quel film e non avrei mai pensato che sarebbe mai arrivato al cinema. Ho pensato: 'Non lo mostreranno mai.'"

Il compenso più alto di sempre

Sylvester Stallone in una scena di Rambo

Stallone è stato felice di aspettare più di due decenni per il seguito di Rambo III, ma lo studio voleva sfruttare il successo del divo per realizzare un sequel in tempi rapidi. Così il divo si è trovato a rifiutare il suo compenso più alto di sempre, 34 milioni di dollari, per Rambo 4.

"Stavamo girando III" ricorda Stllone. "Pensavamo che sarebbe stato un successo enorme, questo prima dell'uscita in sala. E mi avevano pagato una fortuna. Poi mi hanno offerto di girare Rambo 4, mi avrebbero dato 34 milioni. Ma io ho risposto che non volevo affrettare i tempi".

Facendo due calcoli e considerando l'inflazione, oggi si tratterebbe di circa 85 milioni di dollari. quando gli viene fatto presente durante l'intervista, Stallone ride ed esclama: "Ci penso oggi e mi dico 'Che idiota che sono stato!'"