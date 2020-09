Rambo 2 - La vendetta: Sylvester Stallone torna stasera su Italia 1 con il secondo capitolo della saga

Stasera su Italia 1 grande ritorno di Sylvester Stallone, alle ore 21:30, con Rambo 2 - La vendetta, il secondo capitolo della saga action con protagonista John Rambo, arrivato al cinema del 1985.

Diretto da George P. Cosmatos, il sequel di Rambo vede il veterano interpretato da Sylvester Stallone condannato ai lavori forzati dopo la missione in Vietnam. Tuttavia il colonnello Trautman gli propone un accordo: tornare nel Paese per fotografare i campi dei prigionieri americani. In cambio riavrà l'agognata libertà. John Rambo accetta ma non senza metterci del suo: libera un prigioniero, ritrovandosi così abbandonato dall'elicottero che doveva prelevarlo.

Nel corso delle sue avventure incontrerà una ragazza vietnamita, di nome Co Bao, che si innamorerà fatalmente di lui diventando sua complice...

Rambo 2 - La vendetta - Un'immagine di Sylvester Stallone

Con i suoi 300 milioni di dollari guadagnati, Rambo 2 - La vendetta è diventato uno dei più grandi successi al botteghino del 1985, secondo solo a Ritorno al futuro. Primo film a potersi fregiare di una titanica distribuzione negli USA (fu proiettato il oltre 2000 sale), più di ogni altra cosa, potè appuntare al petto anche un'altra "medaglia": le sperticate lodi del presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan per l'immagine eroica che nel film si dava dell'esercito americano.