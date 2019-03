Da Bohemian Rhapsody a Animali Fantastici 2: ecco il marzo di Rakuten TV!

Rakuten TV presenta a marzo una selezione streaming degli ultimi acclamati successi di Hollywood nella migliore qualità audio-video, da Bohemian Rhapsody a Animali Fantastici 2, senza dimenticare A private war e Upgrade, con molti titoli in 4K.

Disponibili sulla piattaforma in 4K HDR titoli come Bohemian Rhapsody, campione di incassi 2019 con un Box Office con oltre 27 milioni di Euro, vincitore del Premio Oscar® come Miglior Attore Protagonista a Rami Malek per la sua straordinaria interpretazione nel ruolo di Freddie Mercury e di altri riconoscimenti tra cui 2 Golden Globes. Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, secondo capitolo della nuova saga creata da J.K. Rowling. Un'avventura fantastica nel magico universo di Harry Potter con la new entry Jude Law nei panni di un giovane Albus Silente e uno strepitoso Johnny Deep nel ruolo del perfido Grindelwald.

Il ritorno di uno dei personaggi più famosi delle favole nel secondo adattamento cinematografico: Il Grinch in un film di animazione per tutta la famiglia con la voce di uno degli attori più amati del cinema italiano Alessandro Gassman. Per chi ama i film sul giornalismo d'inchiesta, da non perdere A Private War basato sulla vera storia di Marie Colvin, la coraggiosa e impavida reporter di guerra del Sunday Times, interpretata con uno stile e una passione unica da una delle migliori attrici della sua generazione: Rosamund Pike. Il film ha ottenuto 2 candidature ai Golden Globes. Alpha - Un'amicizia forte come la vita è una storia avvincente di crescita e amicizia ambientata nella preistoria dove un ragazzo e un lupo lottano insieme per la sopravvivenza. Panorami mozzafiato per riscoprire il rapporto con la natura e capire com'è nato il legame con "il migliore amico dell'uomo".

Tra le new releases da segnalare Red Zone - 22 Miglia di Fuoco, action thriller con Mark Wahlberg dove la squadra speciale Red Zone deve portare a termine una missione letale e pericolosa: proteggere un informatore a conoscenza di segreti che potrebbero sventare attacchi terroristici. Upgrade, horror fantascientifico in cui uomo e macchina si fondono in un moderno film di grande ingegno creativo. Risate assicurate con la commedia americana La scuola serale, storia ironica di un gruppo di adulti che deve fare i conti con la scuola dove è costretto a tornare

Per chi ama il cinema italiano a marzo su Rakuten TV ci sarà l'imbarazzo della scelta: da Un nemico che ti vuole bene avvincente thriller con Diego Abatantuono a La Prima Pietra con Corrado Guzzanti, Kasia Smutniak, e Valerio Aprea. Una commedia moderna che fa divertire ma anche riflettere. Diretto da Rolando Ravello (uno degli sceneggiatori di perfetti sconosciuti). Per finire Ride dramma familiare con la regia di Valerio Mastandrea con Renato Carpentieri, Stefano Dionisi, Milena Vukotic.

Tra le promozioni in esclusiva sulla piattaforma da non perdere la Marvel promo, un'offerta speciale dei migliori film dell'universo Marvel in concomitanza con l'uscita al cinema dell'ultima avventura firmata Disney Captain Marvel nelle sale dal 6 marzo.