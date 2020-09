Rakuten TV , settembre 2020: le novità in catalogo

Su Rakuten TV a settembre 2020 nuovi film in arrivo: il servizio di streaming video on demand propone nuove anteprime come Body Cam e Un amico straordinario l'ultimo film con Tom Hanks, insieme ad altri titoli inediti al cinema e disponibili da questo mese in digitale.

Gli Anni piu' Belli - disponibile dal 26 agosto

- disponibile dal 26 agosto Tolo Tolo - disponibile dal'1 settembre

- disponibile dal'1 settembre Lego DC Shazam: Magic & Monsters 4K HD - disponibile dal'1 settembre

- disponibile dal'1 settembre Body Cam 4K HDR - disponibile dal3 settembre

- disponibile dal3 settembre Fantasy Island 4K HDR - disponibile dal 9 settembre

- disponibile dal 9 settembre Un amico straordinario - disponibile dal 14 settembre

- disponibile dal 14 settembre Inheritance - disponibile dal 18 settembre

- disponibile dal 18 settembre Vic Il vichingo e la spada magica - disponibile dal 24 settembre

- disponibile dal 24 settembre Doraemon il film: Nobita e l'isola del tesoro disponibile - dal 24 settembre

- dal 24 settembre State of Mind (Three Christs) - disponibile dal 24 settembre

- disponibile dal 24 settembre 2040 salviamo il pianeta - disponibile dal 24 settembre

Rakuten TV si prepara al rientro dalle vacanze con due grandi successi italiani della passata stagione cinematografica. Gli anni più belli, ultimo film di Gabriele Muccino, arriva sulla piattaforma dal 26 Agosto con la storia di quattro amici, interpretati da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, che si sviluppa nell'arco di 40 anni, dagli anni ottanta a oggi. Uno struggente affresco dell'Italia e dell'amicizia per accompagnare le ultime sere d'estate. Dal 1 Settembre sarà invece disponibile Tolo Tolo, ennesimo successo di incassi per Checco Zalone che con questo film esordisce anche alla regia. Stavolta "l'italiano medio" protagonista di tutte le commedie di Zalone sarà alle prese con uno dei fenomeni più controversi e dibattuti dell'Italia di oggi: l'immigrazione.

Per gli amanti del brivido, sono in arrivo Body Cam (4K HDR) in cui una poliziotta si trova ad affrontare delitti commessi da una misteriosa creatura e Fantasy Island, adattamento horror per il grande schermo dell'omonima serie tv americana. Entrambi saranno disponibili nella versione 4K HDR.

Escono direttamente sulla piattaforma Un amico straordinario, l'ultimo atteso film con Tom Hanks nei panni della stella della TV americana Fred Rogers. Inheritance, mistery drama con Lily Collins e Simon Pegg in cui il patriarca di una famiglia ricca e potente muore improvvisamente, lasciando moglie e figlia con un'eredità segreta scioccante che minaccia di distruggere le loro vite. "(State of Mind) Three Christs" è il film con la star de Il Trono di Spade, Peter Dinklage, tratto dal libro I Tre Cristi: la storia dell'esperimento più folle del mondo (The Three Christs of Ypsilanti) di Milton Rokeach. Downhill con Will Ferrell e Julia Louis-Dreyfus è il remake dell'acclamato film svedese Forza Maggiore: quella che poteva essere una valanga con conseguenze mortali per la famiglia protagonista si rivela un falso allarme, ma i rapporti sono irrimediabilmente segnati dalla reazione istintiva del padre che si mette in fuga anziché proteggere i figli. La rosa pericolosa è un thriller ambientato negli anni '70 con John Travolta e Morgan Freeman: un investigatore privato è costretto a scappare da alcuni scagnozzi di Los Angeles, dopo aver strappato la figlia del boss locale dalle grinfie del padre.

Infine, 2040 Salviamo il pianeta è il documentario diretto da Damon Gameau, regista di Zucchero! That Sugar Film: una sorta di lettera alla figlia, in cui l'autore immagina un mondo migliore con gli strumenti che abbiamo già a disposizione.

Sono tre i titoli per tutta la famiglia in arrivo a Settembre su Rakuten TV. Lego DC Shazam: Magic & Monsters, disponibile anche 4K HDR, è il film Lego DC con protagonista il super eroe Shazam. Vic Il vichingo e la spada magica è un film animato danese in cui il protagonista Vic, un giovane non molto forte ma decisamente intelligente, saprò mostrare alla sua comunità il proprio valore intraprendendo un pericoloso viaggio per spezzare un incantesimo. Viene dal Giappone il terzo film d'animazione di questo mese, Doraemon il film - Nobita e l'isola del tesoro: il nuovo lungometraggio dedicato al celebre gatto spaziale è questa volta ispirato ad un classico della letteratura giovanile, L'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson.

Tra le promozioni da non perdere, quella dedicata al mitico franchise Star Wars e Gli Imperdibili, una selezione degli ultimi successi firmati Sony Pictures da C'era una volta a Hollywood a Piccole Donne, passando per Jumanji: The Next Level e Chiamami col tuo nome.