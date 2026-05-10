Musetti-Cerundolo live agli Internazionali d’Italia: orario e dove vederla gratis in tv

Lorenzo Musetti torna in campo al Foro Italico contro Francisco Cerundolo per conquistare gli ottavi degli Internazionali d'Italia 2026: ecco l'orario del match e dove seguirlo in tv e streaming.

Grande attesa al Foro Italico per la sfida tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo, valida per i sedicesimi di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Il match è in programma oggi, domenica 10 maggio, non prima delle ore 15:00 e sarà trasmesso in chiaro su TV8 oltre che sui canali Sky Sport.

L'azzurro, testa di serie numero 8 del tabellone, cerca l'accesso agli ottavi di finale davanti al pubblico romano, mentre l'argentino arriva da una prestazione dominante contro Tabilo.

Musetti-Cerundolo: precedenti in perfetta parità

Quello di Roma sarà il quinto confronto ufficiale tra Musetti e Cerundolo. Il bilancio è fermo sul 2-2:

vittorie di Musetti a Cordenons 2020 e Amburgo 2022;

successi di Cerundolo nella finale di Umago e in Coppa Davis a fine 2024.

La sfida sulla terra rossa del Foro Italico si preannuncia quindi molto equilibrata, anche considerando le caratteristiche tecniche dei due giocatori.

Francisco Cerúndolo

Come arrivano Musetti e Cerundolo alla sfida di Roma

Musetti ha conquistato il pass per i sedicesimi superando il francese Mpetshi Perricard con un convincente 6-4 6-4. Buone sensazioni soprattutto dal punto di vista della continuità e della gestione degli scambi lunghi.

Cerundolo, invece, ha impressionato nel turno precedente travolgendo il cileno Tabilo con un netto 6-0 6-2, confermando il suo ottimo feeling con la terra battuta.

Lorenzo Musetti

Dove vedere Musetti-Cerundolo in tv e streaming

La partita tra Musetti e Cerundolo sarà visibile:

in chiaro su TV8;

su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis;

in streaming su Sky Go e NOW.

L'inizio del match è previsto non prima delle ore 15:00.

Il programma degli italiani oggi agli Internazionali di Roma

Saranno quattro gli azzurri impegnati nella giornata di oggi agli Internazionali BNL d'Italia, ecco come seguirli:

Musetti-Cerundolo TV8 , Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis Cocciaretto-Swiatek SuperTennis e Sky Sport Uno

SuperTennis e Sky Sport Uno Darderi-Paul Sky Sport Tennis e Sky Sport 252

Sky Sport Tennis e Sky Sport 252 Arnaldi-Jodar Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Il pubblico del Foro Italico spinge Musetti verso gli ottavi

Per Musetti sarà fondamentale contenere le accelerazioni di Cerundolo e imporre il proprio ritmo con variazioni e colpi in top spin, caratteristiche che lo rendono particolarmente competitivo sulla terra. Il sostegno del pubblico romano potrebbe rappresentare un fattore decisivo in una partita che promette spettacolo e grande equilibrio.