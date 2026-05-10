Musetti-Cerundolo live agli Internazionali d’Italia: orario e dove vederla gratis in tv

Grande attesa al Foro Italico per la sfida tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo, valida per i sedicesimi di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Il match è in programma oggi, domenica 10 maggio, non prima delle ore 15:00 e sarà trasmesso in chiaro su TV8 oltre che sui canali Sky Sport.
L'azzurro, testa di serie numero 8 del tabellone, cerca l'accesso agli ottavi di finale davanti al pubblico romano, mentre l'argentino arriva da una prestazione dominante contro Tabilo.
Musetti-Cerundolo: precedenti in perfetta parità
Quello di Roma sarà il quinto confronto ufficiale tra Musetti e Cerundolo. Il bilancio è fermo sul 2-2:
- vittorie di Musetti a Cordenons 2020 e Amburgo 2022;
- successi di Cerundolo nella finale di Umago e in Coppa Davis a fine 2024.
La sfida sulla terra rossa del Foro Italico si preannuncia quindi molto equilibrata, anche considerando le caratteristiche tecniche dei due giocatori.
Come arrivano Musetti e Cerundolo alla sfida di Roma
Musetti ha conquistato il pass per i sedicesimi superando il francese Mpetshi Perricard con un convincente 6-4 6-4. Buone sensazioni soprattutto dal punto di vista della continuità e della gestione degli scambi lunghi.
Cerundolo, invece, ha impressionato nel turno precedente travolgendo il cileno Tabilo con un netto 6-0 6-2, confermando il suo ottimo feeling con la terra battuta.
Dove vedere Musetti-Cerundolo in tv e streaming
La partita tra Musetti e Cerundolo sarà visibile:
- in chiaro su TV8;
- su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis;
- in streaming su Sky Go e NOW.
L'inizio del match è previsto non prima delle ore 15:00.
Il programma degli italiani oggi agli Internazionali di Roma
Saranno quattro gli azzurri impegnati nella giornata di oggi agli Internazionali BNL d'Italia, ecco come seguirli:
- Musetti-Cerundolo TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- Cocciaretto-Swiatek SuperTennis e Sky Sport Uno
- Darderi-Paul Sky Sport Tennis e Sky Sport 252
- Arnaldi-Jodar Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Il pubblico del Foro Italico spinge Musetti verso gli ottavi
Per Musetti sarà fondamentale contenere le accelerazioni di Cerundolo e imporre il proprio ritmo con variazioni e colpi in top spin, caratteristiche che lo rendono particolarmente competitivo sulla terra. Il sostegno del pubblico romano potrebbe rappresentare un fattore decisivo in una partita che promette spettacolo e grande equilibrio.