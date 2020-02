Rakuten TV: Maleficent 2 e Downton Abbey in streaming a febbraio 2020

Il febbraio di Rakuten TV si apre con il botto: Maleficent 2, Downton Abbey, La Famiglia Addams, Doctor Sleep e tanti altri ancora. Il sequel del film del 2014, dove il Premio Oscar Angelina Jolie torna a vestire i panni di Malefica, affiancata da un'icona del grande cinema come Michelle Pfeiffer è una magica avventura targata Disney che ha incassato al Box Office italiano quasi 13 milioni di euro.

La Famiglia Addams, ritorno sul grande schermo in computer grafica della strampalata famiglia con le voci di Virginia Raffaele, Pino Insegno e Loredana Bertè. Gemini Man in 4K HDR, fanta-action firmato dal 2 volte Premio Oscar® Ang Lee con Will Smith in un doppio ruolo molto ambizioso. L'offerta continua con Downton Abbey, adattamento per il grande schermo della pluripremiata serie TV omonima che arriva sulla piattaforma nella migliore qualità audio-video in 4K HDR. Ambientato negli anni '30, racconta le storie della famiglia Crawley con Michelle Dockery, Elizabeth McGovern e Maggie Smith nel ruolo dell'indimenticabile Mrs Violet.

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: Jennifer Lopez in una scena del film

Per chi ama il genere horror paranormale da non perdere Doctor Sleep (4K HDR), tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, sequel di uno degli horror più famosi della storia del cinema Shining. Ewan McGregor è Danny Torrance, il bambino con la luccicanza oramai cresciuto. Un ritorno all'Overlook Hotel che ha terrorizzato ogni generazione. Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business, storia di una truffa tutta al femminile ispirata ad un fatto vero, con protagonista una conturbante Jennifer Lopez nei panni di una ballerina di lap dance.