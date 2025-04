Rai, Mediaset e le altre reti: come cambiano i palinsesti per la morte di Papa Francesco

La morte di Papa Francesco ha portato scompiglio nei palinsesti televisivi del 21 aprile 2025. L'annuncio della scomparsa, arrivato ufficialmente stamattina poco prima delle 10:00, ha cambiato completamente la programmazione di moltissime reti.

Le prime serate Rai del 21 e 22 aprile

La Rai ha sospeso la pubblicità per 24 ore e tutti i programmi di intrattenimento, in segno di lutto, per questo lunedì di Pasquetta.

Su Rai 1 salta l'appuntamento con Affari Tuoi e con la nuova puntata di Ulisse dedicata a Istanbul. Al loro posto, dopo il TG1 delle 20:00, partirà subito lo speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. Dopo il TG1 Flash di mezzanotte, sarà trasmessa la fiction La Bibbia.

Locandina di In viaggio

Anche Rai 2 rinuncerà alla sua "quota intrattenimento", con l'ultima puntata di Obbligo o Verità rimandata a data da destinarsi. Come avevamo già anticipato, dopo il Tg2 delle 20:30, e il Tg2 Post alle 21:00, in prima serata verrà trasmesso il documentario di Gianfranco Rosi In viaggio, seguito dal film Lourdes alle 22:50.

Su Rai 3, dopo il consueto appuntamento con Il Cavallo e la torre alle 20:20, andrà in onda il film Fatima, La Bottega dell'orefice alle 22:20, Linea Notte alle 23:50 e dall'1.30 la diretta di Rai News 24.

Al momento non è confermata la sospensione dell'intrattenimento in prima serata anche per martedì 22 aprile, ma quasi certamente non ci sarà la seconda puntata della fiction Fuochi d'Artificio su Rai 1. Rimandata la prima puntata di Belve su Rai 2, a darne notizia è stata la stessa Francesca Fagnani, che debutterà a distanza di una settimana, martedì 29 aprile. Stessa sorte dovrebbe toccare anche all'ultima puntata di Stasera c'è Cattelan, in seconda serata.

Le variazioni nel palinsesto di Mediaset

Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente: un bel primo piano di Rodrigo de la Serna

Stravolgimenti anche a Mediaset, che è stata la prima a comunicare la sospensione della prima serata dedicata all'intrattenimento di Canale 5. Dopo la trasmissione in simulcast - nella fascia di access prime time - sulle tre reti principali, Tgcom24 e Mediaset Extra dello speciale Papa Francesco - Così normale da essere straordinario, in prima serata Canale 5 trasmetterà il film diretto da Daniele Luchetti Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente.

Su Retequattro ci sarà uno Speciale Videonews condotto da Gianluigi Nuzzi e Elena Guarnieri, mentre il solo palinsesto di Italia 1 rimarrà invariato, con il film Spider-Man 3.

L'omaggio a Bergoglio di La7, TV8 e Nove

Stravolto completamente il palinsesto di La7: dopo lo speciale pomeridiano condotto da Enrico Mentana, dopo il consueto appuntamento con il TG delle 20:00 e Otto e Mezzo, Corrado Augias introdurrà la puntata de La Torre di Babele dal titolo "Senza dio e senza ideali?". Ospiti in studio Ezio Mauro e lo scrittore spagnolo Javier Cercas, che avuto la possibilità di seguire il Papa durante un viaggio in Mongolia.

TV8 ha sospeso il consueto appuntamento con il GialappaShow, sul Nove invece stasera alle 20:30 ci sarà il documentario "I grandi Papi - Francesco il Papa della rivoluzione". A seguire verranno trasmesse in replica le tre interviste fatte negli ultimi anni da Fabio Fazio a Papa Francesco durante Che tempo che fa. Subito dopo spazio allo speciale "Conversazione con Francesco su vizi e virtù", una riflessione di Bergoglio con don Marco Pozza.