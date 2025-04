The Couple non va in onda stasera, sospesa anche la diretta di Mediaset Extra: cosa sta succedendo

L'attesa e temuta terza puntata di The Couple non andrà in onda, almeno non oggi. In questo lunedì 21 aprile, mentre il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco, Canale 5 ha deciso, come le altre reti, di modificare il proprio palinsesto in funzione di questo infausto evento.

Locandina di The Couple

Al posto del reality di Ilary Blasi, nella prima serata dell'ammiraglia Mediaset andrà in onda uno speciale dedicato alla figura del Pontefice, con interviste, testimonianze e una diretta da Roma.

Molti spettatori stanno però sostenendo che Mediaset potrebbe cogliere la palla al balzo per cancellare lo show, i cui ascolti stentano a decollare. A suggerire una simile ipotesi è il fatto che al momento risulta sospesa la diretta dalla Casa su Mediaset Extra, al canale 55 del digitale terrestre.

Il motivo, però, è assai più semplice: per fornire la miglire copertura possibile di un evento epocale come la morte di un Pontefice, a Cologno Monzese hanno deciso di mandare Mediaset Extra in simulcast con TgCom24, che sta trasmettendo la diretta dell'edizione straordinaria del TG5.

La morte di Papa Francesco sconvolge i palinsesti

Non si conoscono ancora con certezza tutti i cambi di palinsesto della giornata odierna. Al momento soltanto le reti principali hanno comunicato la presenza di speciali dedicati a Papa Francesco, ma nelle prossime ore saremo certamente in grado di fornire maggiori aggiornamenti.

Oltre a Canale 5, anche Rai 1 ha fatto sapere di avere annullato la puntata prevista di Ulisse di Alberto Angela per dare spazio alla notizia della morte del Pontefice.

Anche Rai 2 dovrà rimandare a data da destinarsi l'ultima puntata di Obbligo o Verità, il programma di Alessia Marcuzzi: al suo posto il documentario In viaggio, diretto da Gianfranco Rosi e dedicato all'attività del Papa in giro per il mondo.