Funerali di Papa Francesco in piazza, ma sui social tutti pazzi per i tre preti bellissimi: "Chi sono?"

I funerali di Papa Francesco hanno attirato su Rai 1 tantissimi fedeli e persone che hanno seguito con curiosità le esequie in una piazza San Pietro stracolma di persone da tutto il mondo.

Tra le varie riprese della regia sulle persone presenti ai funerali, ha catturato l'attenzione l'inquadratura di tre preti che il web ha giudicato particolarmente avvenenti: il fermo immagine ha fatto il giro dei social.

I preti bellissimi spopolano sul web e il riferimento al calendario

Tra i tantissimi commenti presenti su X, si leggono diversi complimenti goliardici e anche un riferimento ad un calendario:'Stanno facendo i casting per il calendario dei preti boni che vendono nei vicoli vicino alla Fontana di Trevi'.

Papa Francesco in una scena di Pope Francis: A Man of His Word

Il riferimento è all'immagine di colui che viene definito il 'prete sexy' del Calendario Romano; si tratta di una foto scattata nel 2007 e che in realtà circola da tempo online e anche tra le bancarelle romane. Il protagonista è Giovanni Galizia, un uomo palermitano che in realtà non è mai stato un prete. A lui hanno pensato coloro che hanno notato un gruppo di sacerdoti in preghiera in piazza San Pietro, alcuni con occhiali da sole.

Meme e battute sui preti inquadrati a San Pietro durante funerali di Papa Francesco

Come spesso accade in queste situazioni, le foto dei preti sono diventate oggetto di meme, tra chi ritiene che tra di loro ci sia il sosia dell'attore Josh O'Connor e chi semplicemente si chiede chi siano quei sacerdoti dall'aspetto particolarmente piacente.

Papa Francesco con Wim Wenders

I funerali di Papa Francesco si sono svolti ieri mattina in piazza San Pietro a Roma e la salma del pontefice è stata poi trasportata in corteo dal Vaticano a Santa Maria Maggiore, dov'è stato collocato nella navata sinistra, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza.