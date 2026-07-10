Godzilla Minus Zero: nel nuovo trailer il Re dei Mostri affronta perfino una bomba nucleare

Dopo aver riportato il franchise ai vertici del cinema mondiale con Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki torna dietro la macchina da presa per un sequel che punta ad alzare ulteriormente la posta in gioco. Le prime immagini di Godzilla Minus Zero promettono infatti una minaccia di proporzioni ancora maggiori e un conflitto destinato a travolgere anche gli Stati Uniti.

Il trailer anticipa una nuova battaglia contro il Re dei Mostri

Il filmato diffuso da Toho mostra un Godzilla ancora più imponente rispetto al capitolo precedente. Tra le sequenze più spettacolari spicca il tentativo disperato delle forze armate di fermare la creatura ricorrendo addirittura a una bomba nucleare, segnale di quanto la situazione sia ormai fuori controllo.

La storia riprende nel 1949, due anni dopo gli eventi raccontati in Godzilla Minus One. Secondo la sinossi ufficiale, il nuovo film seguirà ancora una volta la famiglia Shikishima, chiamata ad affrontare una minaccia completamente nuova mentre il gigantesco kaiju torna a devastare città e popolazioni.

Una delle novità più evidenti del trailer riguarda l'ambientazione. Dopo aver terrorizzato il Giappone, il mostro dirige infatti la propria furia verso New York, aprendo la strada a una scala narrativa decisamente più ampia rispetto al precedente capitolo.

Alla guida del progetto ritroviamo Takashi Yamazaki, che torna a ricoprire sia il ruolo di regista sia quello di sceneggiatore. Il suo lavoro su Godzilla Minus One aveva rilanciato il franchise grazie a un approccio più umano e drammatico, riuscendo a conquistare pubblico e critica ben oltre i confini del Giappone.

Un sequel chiamato a raccogliere un'eredità importante

L'attesa per Godzilla Minus Zero nasce anche dall'enorme successo del film precedente. Uscito nel 2023, Godzilla Minus One ha incassato circa 116 milioni di dollari nel mondo, diventando il film giapponese dedicato a Godzilla con il miglior risultato commerciale di sempre e una delle produzioni nazionali più importanti dell'anno.

Una scena con Godzilla

Il riconoscimento più prestigioso è arrivato agli Oscar del 2024, dove il film ha conquistato la statuetta per i Migliori effetti visivi, diventando il primo lungometraggio non in lingua inglese a vincere in quella categoria. Un traguardo ottenuto superando produzioni come Guardiani della Galassia Vol. 3, The Creator, Napoleon e Mission: Impossible - Dead Reckoning.

Nel sequel torneranno anche i protagonisti del primo capitolo. Ryunosuke Kamiki riprenderà il ruolo dell'ex pilota kamikaze Koichi Shikishima, mentre Minami Hamabe sarà nuovamente Noriko, proseguendo una storia che aveva rappresentato il cuore emotivo del precedente film.

Con Godzilla Minus Zero, il celebre kaiju raggiunge il trentottesimo capitolo della sua lunga storia cinematografica e continua un percorso che, negli ultimi anni, ha riportato il marchio Toho al centro della scena internazionale. Il trailer lascia intuire un film ancora più ambizioso, dove la spettacolarità degli scontri si accompagna al tentativo di ampliare ulteriormente il mondo costruito da Yamazaki.

L'uscita è fissata per il 3 novembre in Giappone, mentre il debutto nelle sale statunitensi seguirà il 6 novembre. Dopo il sorprendente successo di Godzilla Minus One, le aspettative per il ritorno del Re dei Mostri sono inevitabilmente tra le più alte della stagione cinematografica.