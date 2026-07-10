Naruto, si cercano i protagonisti per il live-action: al via il casting per Naruto, Sasuke e Sakura

Dopo anni di annunci, indiscrezioni e attesa da parte dei fan, il film live-action di Naruto compie uno dei passi più importanti del suo sviluppo. La produzione ha infatti aperto ufficialmente una ricerca globale degli attori protagonisti.

Il progetto live-action di Naruto entra in una nuova fase. Lionsgate ha annunciato un casting internazionale per trovare gli interpreti di Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, i tre protagonisti dello storico Team 7 creato da Masashi Kishimoto.

Lionsgate apre il casting mondiale per il Team 7

La casa di produzione Lionsgate ha annunciato l'avvio di un casting internazionale destinato a selezionare gli interpreti di Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, il trio protagonista della storia. La ricerca riguarda inizialmente i tre membri del Team 7, mentre i casting dedicati agli altri personaggi verranno avviati in un secondo momento.

Alcuni personaggi di Naruto

Dietro la macchina da presa ci sarà Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e del futuro Spider-Man: Brand New Day, che si occuperà anche della sceneggiatura del film. Nel presentare l'iniziativa, il regista ha sottolineato l'importanza del progetto. "Le storie del maestro Kishimoto hanno ispirato generazioni di fan in tutto il mondo ed è un onore poter portare il suo universo sul grande schermo in versione live-action per la prima volta. Sono entusiasta di dare il via a questa ricerca globale del Team 7 e di dare vita all'incredibile mondo di Naruto."

Anche Masashi Kishimoto ha commentato l'annuncio con entusiasmo, definendo lo sviluppo del film una serie di coincidenze quasi miracolose. "In questo periodo mi stanno accadendo miracoli uno dopo l'altro. Naruto sta davvero diventando un film di Hollywood e sarà diretto proprio da Destin Daniel Cretton. Ancora oggi faccio fatica a crederci. Se tanti miracoli si sono già realizzati, spero che ne arrivino altri. Non vedo l'ora di conoscere gli attori che daranno vita ai miei personaggi."

Uno dei manga più popolari di sempre arriva finalmente a Hollywood

Lionsgate aveva ufficializzato il progetto nel febbraio 2024, ma con l'apertura dei casting la produzione entra finalmente nella sua fase più concreta. Creato da Masashi Kishimoto, Naruto rappresenta uno dei manga di maggior successo della storia. L'opera ha superato i 250 milioni di copie stampate ed è stata distribuita in oltre sessanta Paesi, diventando uno dei simboli della cultura pop giapponese degli ultimi venticinque anni.

Naruto: foto del Team 7

La storia segue il giovane ninja Naruto Uzumaki, determinato a conquistare il rispetto del proprio villaggio e a diventare Hokage, la guida della comunità.

Il film sarà prodotto da Avi Arad, Ari Arad, Emmy Yu e Jeremy Latcham, mentre Cretton parteciperà anche come produttore attraverso la sua casa di produzione Hisako, insieme a Jeyun Munford. Per Lionsgate non si tratta del primo tentativo di portare Naruto al cinema. Già nel 2014 lo studio aveva annunciato un adattamento affidato al regista Michael Gracey, progetto che però non arrivò mai alla fase produttiva.

L'apertura del casting rappresenta quindi un momento particolarmente significativo anche per i fan, perché conferma che il film è ormai entrato in una fase operativa. La scelta dei volti che interpreteranno Naruto, Sasuke e Sakura sarà probabilmente una delle decisioni più delicate dell'intera produzione, considerando il peso che questi personaggi hanno avuto per milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo.