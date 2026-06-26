Ragione e sentimento torna al cinema: il remake del classico di Jane Austen ci incuriosisce fin dal trailer

Daisy Edgar-Jones ed Esmé Creed-Miles guidano una nuova versione del romanzo di Jane Austen, pronte a "sfidare" il film di Ang Lee con Emma Thompson e Kate Winslet. E dal trailer l'atmosfera sembra già quella giusta.

Jane Austen non passa mai di moda, e il nuovo trailer di Ragione e sentimento ce lo ricorda con raffinata eleganza, riportandoci tra i paesaggi senza tempo della campagna inglese ottocentesca. Il confronto con il celebre film di Ang Lee del 1995 è inevitabile, ma dalle prime immagini emerge già una promessa chiara: quella di un ritorno capace di lasciare il segno.

In che modo questa nuova versione riuscirà a distinguersi da un adattamento ormai diventato un punto di riferimento? Focus Features ha diffuso le prime immagini del film, diretto da Georgia Oakley e interpretato dalla star di Normal People Daisy Edgar-Jones ed Esmé Creed-Miles, nei ruoli di Elinor e Marianne Dashwood. Un progetto che, almeno nelle intenzioni, non sembra limitarsi a riproporre un classico ma punta a rileggerlo con uno sguardo più attuale e sensibile.

Ragione e sentimento, il primo trailer ufficiale del remake

Kate Winslet ed Emma Thompson nel film del 1995

In un anno particolarmente ricco di adattamenti letterari, Ragione e sentimento si ritaglia uno spazio speciale. Non parliamo solo di un nuovo film in costume, con abiti meravigliosi, case di campagna e amori trattenuti dietro uno sguardo. Il romanzo di Jane Austen, pubblicato nel 1811, resta uno dei testi più amati proprio perché sa raccontare qualcosa che non invecchia mai: il conflitto tra ciò che si prova e ciò che conviene mostrare.

Il trailer del nuovo film sembra seguire proprio questa direzione. Dopo la morte del padre, le sorelle Dashwood vedono crollare la loro sicurezza economica e sociale. Costrette a lasciare la tenuta di famiglia nel Sussex, trovano rifugio in una dimora più modesta nel Devon, dove il futuro assume il volto dell'incertezza, ma anche quello di nuovi incontri.

Elinor, interpretata da Daisy Edgar-Jones, è la sorella che riflette, pondera e mantiene un aplomb invidiabile. Marianne, a cui dà volto Esmé Creed-Miles, è invece istinto puro: sogna un amore assoluto, totalizzante, quasi impossibile da contenere. Due caratteri opposti, due modi diversi di attraversare il dolore e il desiderio.

Ed è proprio qui che il trailer mette in evidenza quello che potrebbe essere il punto di forza del film: non soltanto il romanticismo, ma soprattutto il rapporto tra due giovani donne chiamate a crescere in un mondo che concede loro pochissimo margine di scelta.

Convenzioni e pressioni sociali: le "nuove" sorelle Dashwood

Daisy Edgar-Jones

Il confronto con il Ragione e sentimento diretto da Ang Lee nel 1995 è quasi scontato. Quel film, scritto e interpretato da Emma Thompson accanto a Kate Winslet, Hugh Grant e Alan Rickman, è rimasto nei cuori di molti come uno degli adattamenti di Jane Austen più riusciti. Proprio per questo, la nuova versione non ha un compito semplice: deve dialogare con un precedente amatissimo senza limitarsi a imitarlo.

Georgia Oakley, regista di Blue Jean, sembra voler mettere al centro il peso delle convenzioni sociali e la complicità tra le sorelle, ma anche il modo in cui queste dinamiche influenzano le loro scelte sentimentali e il loro percorso di crescita.

Il suo sguardo, già apprezzato per la sensibilità con cui affronta temi legati all'identità e alla pressione sociale, potrebbe offrire una lettura più intima e contemporanea del romanzo di Austen, senza tradirne lo spirito originale. Una scelta interessante, soprattutto perché le due attrici protagoniste avevano già lavorato insieme nel dramma Pond Life, esperienza che potrebbe rendere più naturale la loro intesa sullo schermo e dare maggiore profondità al rapporto tra Elinor e Marianne.

Accanto a loro ci sarà un cast molto promettente: Caitríona Balfe (Outlander) interpreterà Mrs. Dashwood, mentre Frank Dillane, Herbert Nordrum e George MacKay vestiranno rispettivamente i panni di John Willoughby, del Colonnello Brandon e di Edward Ferrars. Bodhi Rae Breathnach sarà invece Margaret, la più giovane delle sorelle Dashwood. La sceneggiatura è firmata dalla scrittrice Diana Reid.

Quando uscirà al cinema Ragione e sentimento

Il nuovo Ragione e sentimento arriverà nelle sale del Regno Unito il 25 settembre e in quelle statunitensi il 16 ottobre. Per l'uscita italiana, al momento, non c'è ancora una data. Ma il trailer ha già fatto il suo lavoro, ha riacceso la curiosità intorno a un classico che conosciamo benissimo e che, a quanto pare, ha ancora molto da dirci.