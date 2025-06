Daisy Edgar-Jones sarà protagonista di un nuovo film tratto da Ragione e sentimento

Daisy Edgar-Jones sarà la protagonista di un nuovo film tratto dal romanzo Ragione e sentimento scritto da Jane Austen.

Il progetto sarà prodotto da Focus Features e Working Title Films che, in passato, avevano già collaborato in occasione di Orgoglio e pregiudizio ed Emma, arrivato nelle sale nel 2020.

Cosa racconta Ragione e sentimento

Al centro della trama ci sono le sorelle Elinor (ruolo affidato a Daisy Edgar-Jones) e Marianne Dashwood, dalla personalità e dalle scelte molto diverse. Le due giovani, nell'Inghilterra del diciottesimo secolo, dovranno affrontare amori, lutti, l'insicurezza economica e le aspettative da parte della società.

Elinor e Marianne sono le figlie del secondo matrimonio del Signor Dashwood. Oltre a loro c'è anche una sorella minore, Margaret, e il fratello maggiore, John, che è nato dal primo matrimonio. Quando il padre muore, la tenuta familiare passa, come consuetudine, al primogenito maschio, John che, convinto dalla moglie Fanny, non concede alle sorelle nulla dell'eredità.

Elinor, inoltre, si innamora di Edward Ferrars, il fratello di Fanny, di cui ammira l'intelligenza e la ragionevolezza. La giovane, tuttavia, pensa di non avere alcuna chance perché la madre di Edward spera che il figlio sposi una donna dotata di patrimonio e una buona posizione nella società.

Le Dashwood sono costrette a trasferirsi e questo causerà non pochi problemi sentimentali e personali.

Gli impegni del team impegnato nel film

L'attrice, dopo il successo internazionale ottenuto con Paul Mescal grazie alla serie Normal People, ha recitato in film come Twisters, La ragazza della palude. Per il piccolo schermo Daisy era poi tornata protagonista in occasione di In nome del cielo accanto ad Andrew Garfield, progetto che le ha fatto ottenere una nomination ai Golden Globe.

Oakley ha invece diretto il suo primo film Blue Jean, presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia.