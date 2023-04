Ragazze vincenti: Amazon rinnova la serie per una Stagione 2, ma sarà cortissima

Ragazzi vincenti - La serie è stata rinnovata da Amazon Prime Video per una seconda stagione conclusiva che sarà composta però da soli quattro episodi.

Già il mese scorso alla notizia del rinnovo di A League of Their Own, era emerso che probabilmente la seconda stagione non solo sarebbe stata l'ultima, ma che sarebbe stata composta al massimo da quattro episodi e la notizia è stata ora confermata da Deadline. Ed è francamente un peccato, dato la peculiarità di questa serie, così i fan delusi si sono riversati sui social per chiedere un allungamento degli episodi della stagione.

Lo show si è focalizzato sui personaggi femminili e ha dato priorità a una narrazione incentrata su tematiche LGBTQ+. Negli ultimi dieci anni sono stati fatti molti passi avanti in questo senso. La trama ha affrontato questioni come la razza e la sessualità, avendo come sfondo i difficili anni '40 americani. Queste idee vengono esplorate attraverso la relazione segreta della protagonista Carson Shaw (Abbi Jacobson) con Greta Gill (D'Arcy Carden) e Max Chapman (Chanté Adams), una donna nera e queer che lotta per trovare un posto in una squadra di baseball.