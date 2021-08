Debra Winger: "Quando Madonna entrò nel cast di Ragazze Vincenti abbandonai il film"

Debra Winger avrebbe dovuto interpretare Dottie Hinson in Ragazze Vincenti, il film del 1992 incentrato sul mondo del baseball al femminile. L'attrice ha però ammesso di aver rinunciato al ruolo dopo essere venuta a conoscenza del fatto che la Columbia Pictures avrebbe arruolato anche Madonna.

Mentre la maggior parte delle persone sarebbe probabilmente entusiasta di lavorare con Madonna, icona del pop mondiale, Debra Winger ha ammesso di non essere mai stata affascinata da questa possibilità, anzi. In una recente intervista con The Telegraph, rilasciata per promuovere la serie Mr. Corman di Apple TV+, l'attrice ha detto che il coinvolgimento di Madonna nel film Ragazze Vincenti l'ha fatta sentire come se il film fosse diventato una banalità.

Ragazze vincenti, film del 1992 diretto da Penny Marshall, rappresenta una versione romanzata della All-American Girls Professional Baseball League, il campionato femminile di baseball che si svolse realmente nell'America del 1943 a causa della mancanza dei giocatori uomini impegnati nella seconda guerra mondiale. In particolare, il film si concentra sulla squadra Rockford Peaches. Inizialmente Winger era stata scelta per interpretare il ruolo principale della ricevitrice Dottie, che entra in squadra proprio all'inizio della seconda guerra mondiale, insieme a sua sorella, Kit Keller (interpretata da Lori Petty). Le due sorelle finiscono per giocare sotto l'occhio dell'allenatore Jimmy Dugan (Tom Hanks).

Durante l'intervista col Telegraph, Winger ha ricordato la sua preparazione per il ruolo di Dottie. Ha detto che si è allenata per tre mesi con i Chicago Cubs, ma tutta quella preparazione si è rivelata vana: quando Winger ha scoperto che Marshall aveva scelto Madonna per il ruolo di Mae Mordabito, ha deciso di rinunciare al film. Alla fine, il ruolo di Dottie è stato assegnato a Geena Davis. Il coinvolgimento di Madonna in Ragazze Vincenti includeva anche una canzone originale per il film, intitolata This Used to Be My Playground.

Winger ha raccontato di aver lasciato il progetto perché il coinvolgimento di Madonna non era quello per cui aveva accettato il lavoro. Winger ha detto che sentiva che Madonnae le altre protagoniste non si erano allenate così duramente come avrebbero dovuto fare per realizzare un film importante e credibile sul baseball. "Per quanto il film risulti divertente, alla fine non dici 'Wow, quelle donne l'hanno fatto davvero'".

Debra Winger ha anche ricordato che Lori Petty è stata l'unica attrice ad essersi preparata fino in fondo. "Geena Davis ha lavorato bene", ha detto Winger, aggiungendo: "Di certo non invidio nessuna di loro". Quando le è stato chiesto di approfondire i suoi pensieri sulla performance di Madonna, Winger ha semplicemente detto "Penso che la sua carriera da attrice parli da sola". Ricordiamo che attualmente Madonna si trova in Puglia per festeggiare il suo compleanno.