A Quiet Place: Giorno 1, nel nuovo trailer del prequel c'è da salvare un gatto

Paramount Pictures ha diffuso in streaming il nuovo trailer di A Quiet Place: Giorno 1, prequel del franchise che vede protagonista Lupita Nyong'o nei panni di una delle persone che cercano di sopravvivere all'invasione aliena che è già in fase avanzata in A Quiet Place del 2018.

Uno degli aspetti più interessanti del prequel è che vedremo un approccio diverso al franchise. Grazie alla sua collocazione temporale, vedremo la società al culmine della disperazione, perché inizialmente nessuno avrà idea che gli alieni sono guidati dai suoni. E anche se le persone inizieranno a capirlo, ci vorrà molto tempo prima che questa informazione possa essere trasmessa in tutto il mondo in modo che la gente possa iniziare a proteggersi ed evitare i rumori che producono.

L'altra differenza è che la storia sarà raccontata da un regista diverso. Il prequel è diretto da Michael Sarnoski, già regista dell'acclamato Pig con Nicolas Cage. Anche se John Krasinski (The Office) non ha partecipato al film, ha comunque scritto la storia ed è rimasto come produttore. Oltre alla Nyong'o, il cast comprende anche Joseph Quinn (Stranger Things), Djimon Hounsou (Rebel Moon) e Alex Wolff (Oppenheimer).

Quando esce A Quiet Place 3?

Paramount Pictures è attivamente alla ricerca di modi per espandere il franchise di A Quiet Place. Oltre al prequel che uscirà nelle sale il 26 giugno, lo studio sta lavorando ad A Quiet Place: Parte III, che per ora ha una finestra di uscita provvisoria per il 2025.

Tuttavia, la mancanza di notizie in merito potrebbe suggerire che alla fine verrà posticipato. Allo stesso tempo, la Paramount potrebbe non rivelare alcuna informazione per non distogliere l'attenzione da A Quiet Place: Giorno 1.