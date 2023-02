A Quiet Place: Day One, John Krasinski annuncia l'inizio delle riprese dello spinoff

Le prime foto dal set annunciano l'inizio delle riprese di A Quiet Place: Day One, spinoff/prequel del franchise horror lanciato da John Krasinski nel 2018.

Sono ufficialmente iniziate le riprese di A Quiet Place: Day One, prequel del pluripremiato franchise horror lanciato nel 2018 con John Krasinski e Emily Blunt. Il film sarà diretto da Michael Sarnoski, già autore di Pig, ed è prodotto da Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller e dallo stesso Krasinski.

"Onorato di essere sul set per il primo giorno di riprese di A Quiet Place: Day One con il maestro Michael Sarnoski e la leggendaria Lupita Nyongo. Non vedo l'ora di vedere la magia che apporteranno a questo capitolo" ha scritto l'attore su Twitter.

Inizialmente previsto per il 22 settembre 2023, A Quiet Place: Day One arriverà nelle sale a marzo del 2024. Nel cast troviamo Lupita Nyongo e la star di Stranger Things Joseph Quinn.

A Quiet Place 2 ha incassato 160 milioni di dollari negli Stati Uniti e 297 milioni di dollari in tutto il mondo. Il primo capitolo della saga, invece, era arrivato a quota 188 milioni in patria e 340 milioni a livello internazionale. Oltre allo spinoff prequel, Paramount Pictures è al lavoro anche su A Quiet Place III, in arrivo nel 2025.