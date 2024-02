A Quiet Place: Giorno 1, caos e silenzio nel teaser italiano del prequel

Il prequel di A Quiet Place con Lupita Nyong'o anticipato da un primo inquietante teaser trailer in cui si anticipano i temi del film che virerà verso il dramma.

Il franchise horror di John Krasisnski, A Quiet Place, si espande col prequel A Quiet Place: Giorno 1, di cui è stato appena svelato il teaser trailer italiano. Il teaser ripercorre rapidamente gli eventi dei due capitoli precedenti per mostrare l'origine del caos quando un improvviso attacco alieno si abbatte sulla Terra. Lupita Nuong'o cerca una via di fuga nella metropoli, il tutto seguito da una serie di sequenze raccapriccianti in rapida successione.

Come suggerisce il titolo, il nuovo capitolo promette di fare chiarezza sull'origine dell'invasione aliena che ha trasformato il mondo in un universo di silenzio, pena la vita. Secondo quanto riferito dalle anticipazioni, il prequel si allontanerà dalle sorti della famiglia Abbott per introdurre nuovi volti e personaggi.

Che cosa sappiamo finora

John Krasinski e la moglie Emily Blunt hanno ceduto il posto a un cast nuovo di zecca capitanato da Lupita Nyong'o. Al suo fianco l'interprete di Hereditary Alex Wolff, Joseph Quinn, l'Eddie Munson di Stranger Things 4, e Denis O'Hare. Unico volto familiare di cui è confermato il ritorno Djimon Hounsou, che dovrebbe riprendere il ruolo interpretato in A Quiet Place 2. La regia del prequel è passata da Jeff Nichols a Michael Sarnoski, mentre il creatore del franchise John Krasinski figura come co-sceneggiatore e produttore insieme a Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller.

In un'intervista pubblicata da Discussing Film su X, Alex Wolff ha specificato che il prequel non sarà un horror canonico, ma virerà verso il dramma. "Questo avviene perché i primi due film della serie, entrambi interpretati da Emily Blunt e diretti da John Krasinski, si sono appoggiati agli elementi horror dipingendo un mondo terrificante che è come si è trasformata la Terra dopo un'invasione aliena".

Wolff, già diretto da Michael Sarnoski in Pig, ha aggiunto: "È strano passare da un film da 2 milioni di dollari a un film da 100 milioni lavorando con lo stesso regista e con un cast ugualmente intimo. I personaggi sono solo quattro o cinque in entrambi i film."

A Quiet Place: Giorno 1 arriverà nei cinema a giugno distribuito da Eagle Pictures.