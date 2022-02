A Quiet Place 3: il sequel arriverà nelle sale nel 2025, dopo il debutto del film spinoff

A Quiet Place 3 arriverà nelle sale nel 2025, come confermato da John Krasinski che, per ora, non è ufficialmente coinvolto come sceneggiatore o regista. Il nuovo progetto, confermato durante la presentazione del futuro della Paramount agli investitori, debutterà dopo la distribuzione di uno spinoff.

A Quiet Place Part III proseguirà la storia iniziata nel 2018 con John Krasinski alla regia e impegnato come sceneggiatore, successo che ha poi portato alla realizzazione del sequel.

Lo spinoff sarà proiettato nelle sale nel 2023 e avrà alla regia Michael Sarnoski, recentemente autore di Pig, dopo l'abbandono di Jeff Nichols a causa di differenze creative. Krasinski ha avuto l'idea alla base del lungometraggio, poi affidata al collega.

Il franchise di A Quiet Place ha incassato al debutto ben 350 milioni di dollari in tutto il mondo con la storia di un'invasione aliena che coinvolge delle creature che non possono vedere e attaccano sfruttando il proprio udito. Il sequel ha riportato sugli schermi la famiglia che sta lottando per sopravvivere interpretata da Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Il progetto, nonostante il numero di sale limitate a disposizione nel 2020, ha incassato 300 milioni di dollari in tutto il mondo.