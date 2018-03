Queste oscure materie: Dafne Keen protagonista della serie evento, Tom Hooper alla regia!

Novità in arrivo nello sviluppo della serie evento His Dark Materials, adattamento per il piccolo schermo della trilogia di romanzi Queste oscure materie composta da La bussola d'oro, La lama sottile e Il cannocchiale d'ambra, libri scritti da Philip Pullman.

L'eccezionale Dafne Keen, apprezzata in Logan - The Wolverine, si calerà nei panni di Kyra, protagonista nella storia, mentre il premio Oscar Tom Hooper dirigerà la serie in otto parti. La sceneggiatura è firmata da Jack Thorne. A quanto pare anche la star di Hamilton e Il ritorno di Mary Poppins Lin-Manuel Miranda sarebbe in trattative per partecipare alla serie tv prodotta da BBC One, New Line Cinema e Bad Wolf.

La storia seguirà quanto accade all'orfana Lyra che vive in un universo parallelo in cui si intrecciano scienza, teologia e magia. Quando la giovane va alla ricerca di un amico che è stato rapito scopre un progetto malvagio e inizia per lei una missione che la spingerà a scoprire la verità su un misterioso fenomeno. A lei si unirà poi Will, un ragazzo che possiede un coltello che può tagliare finestre tra mondi diversi. Lyra imparerà molte cose sui suoi genitori e su quello che dovrebbe essere il suo destino, mentre è in corso una guerra contro i poteri celesti.

Le riprese di His Dark Materials dovrebbero prendere il via a breve in Galles. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare nuove anticipazioni sul cast. Queste oscure materie ha venduto oltre 17.5 milioni di copie e i libri di cui è composta la trilogia sono stati tradotti in oltre quaranta lingue.

Al momento il regista Tom Hooper è impegnato nell'adattamento live action del musical Cats per Universal Pictures e Working Title.

