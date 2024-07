Logan: The Wolverine, l'edizione Blu-ray del film iconico con Hugh Jackman è in offerta su Amazon

Uscito nel 2017 e diretto da James Mangold, Logan: The Wolverine resta sicuramente un film fondamentale all'interno del panorama, passato e presente, dei cinecomic. Stiamo parlando di una pellicola che ha segnato un momento cruciale nel genere dei film sui supereroi, elevandolo con una narrazione matura e complessa. La pellicola, interpretata da Hugh Jackman, ha offerto un ritratto emotivamente intenso e umano del personaggio, distante dagli stereotipi dei classici film Marvel, o dai lavori arrivati in precedenza sul grande schermo. Questo approccio più cupo e realistico ha impattato profondamente su pubblico e la critica, dimostrando che i film di supereroi potevano essere veicoli per storie profonde e riflessive. Logan ha inoltre influenzato il modo in cui i cineasti e gli studios vedono e trattano il genere, spingendo verso una maggiore diversificazione delle tematiche e degli stili.

Di cosa parla Logan?

Per chi non lo sapesse, Logan - The Wolverine racconta la storia di un Logan/Wolverine invecchiato e disilluso, interpretato da Hugh Jackman, che vive in un futuro distopico dove i mutanti sono quasi estinti. L'ex X-Man, ormai logorato e in declino fisico, si prende cura del professor Charles Xavier, interpretato da Patrick Stewart, che soffre di una malattia neurodegenerativa. La loro vita viene sconvolta dall'arrivo di una giovane mutante di nome Laura, interpretata da Dafne Keen, che possiede abilità simili a quelle di Logan.

Costretti a proteggere Laura da una spietata organizzazione che la vuole catturare, Logan e Xavier intraprendono un viaggio per portarla in un luogo sicuro, affrontando sfide e confrontandosi con i fantasmi del loro passato. Il film esplora temi di redenzione, famiglia e la lotta per un futuro migliore in un contesto di violenza e disperazione.

Come abbiamo accennato anche nella nostra recensione di Deadpool & Wolverine, oltre ad avere un grande peso a livello di immaginario cinematografico supereroistico, l'importanza di Logan torna anche nel presente di una fan base che non ne ha mai dimenticato l'impatto praticamente indelebile.