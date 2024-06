Questa star de Il Cavaliere Oscuro ha il record di apparizioni in carriera: 824 film

Al giorno d'oggi è piuttosto difficile per un attore molto celebre apparire in molti film contemporaneamente nel corso dello stesso anno, ma uno abbastanza noto agli appassionati di cinema, che era anche nel cast de Il Cavaliere Oscuro, detiene il record assoluto per quanto riguarda i film in lingua inglese.

Stiamo parlando di Eric Roberts, fratello maggiore della ben più nota Julia Roberts. L'attore, nel corso della sua prolifica carriera, è apparso in ben 824 film, tra cui appunto il capolavoro di Christopher Nolan, dove interpretava il boss malavitoso Salvatore Maroni.

Un utente di X, in un post dedicato a Roberts, fa notare che solo nel 2021, secondo quanto riportato da IMDb, ha recitato in 34 film e che ha altri 54 progetti in arrivo.

Eric Roberts e Giselle Itié in un'immagine del film The Expendables

Perché Eric Roberts gira così tanti film?

Un altro utente, in risposta sempre su X al post succitato, ha spiegato quella che è stata confermata essere la ragione per cui Roberts gira tutti questi film uno dopo l'altro: "Una volta l'ho incontrato al Comic-Con, dove ha affrontato l'argomento: fa molti di questi film per fare un favore al regista, allo sceneggiatore o al produttore di turno, perché il suo nome vende in qualche mercato internazionale e quindi questi piccoli film di serie B o C ottengono finanziamenti".

Batman: una star de Il Cavaliere Oscuro preferisce Michael Keaton a Christian Bale come protagonista

Altri, che hanno avuto occasione di incontrare Roberts, hanno affermato che è una delle star più gentili a Hollywood, che non rifiuta mai di firmare autografi o immortalarsi insieme ai fan in dei selfie.

Uno degli ultimi blockbuster in cui è apparso è stato Babylon, del regista Premio Oscar Damien Chazelle, in cui ha interpretato il ruolo di Robert Roy.