Julia Roberts, il fratello Eric si scusa per aver affermato di averla resa famosa

Eric Roberts ha deciso di scusarsi pubblicamente con la sorella Julia dopo aver affermato in passato di averla resa famosa, all'interno della sua nuova autobiografia dal titolo Runaway Train: Or the Story of My Life So Far.

Riferendosi alla sorella come Julie, Eric Roberts ha ammesso candidamente di aver dichiarato tempo fa di aver dato un aiuto a Julia Roberts per poter far sì che diventasse famosa, come poi è diventata grazie ai numerosi film di successo in cui ha recitato.

Le scuse del fratello

"Adesso, una delle cose per cui vorrei scusarmi" si legge nel libro di Roberts "è aver detto pubblicamente in più di un'occasione che se non fosse stato per me non esisterebbe Julia Roberts. Non solo è spiacevole ma è anche falso. E spero che Julie accetti queste scuse maggiormente pubbliche. È stata una cosa stupida da dire".

Julia Roberts in una scena di La guerra di Charlie Wilson

Eric Roberts nel libro spiega ulteriormente il motivo che l'ha portato a dire quelle frasi:"Ero orgoglioso di lei ma era un orgoglio che si era trasformato a mio vantaggio". Nonostante le scuse per quelle frasi, l'attore e padre di Emma Roberts si attribuisce un merito.

Secondo Roberts, sua sorella ha compreso di voler intraprendere quel percorso dopo avergli fatto visita a New York:"Mi sembra che sia stato allora che ha visto la mia vita come giovane attore a New York, ha visto cosa stavo facendo per il mio sostentamento e ha voluto provare".

Nonostante il grande talento e gli studi tra gli USA e il Regno Unito, Eric Roberts ha intrapreso una carriera meno scintillante rispetto a quanto preventivato, anche a causa di una vita ricca di problematiche e dipendenze. Grazie al successo di Pretty Woman, Julia Roberts è diventata una delle star più famose nella storia del cinema, soprattutto grazie ai diversi ruoli romantici interpretati negli anni '90.