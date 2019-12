Batman: una star de Il Cavaliere Oscuro preferisce Michael Keaton a Christian Bale come protagonista

Il miglior Batman? Un dilemma che persiste ormai da decenni, e per il quale ognuno ha una risposta differente. Una star de Il Cavaliere Oscuro, ad esempio, sembrerebbe preferire di gran lunga quello di Michael Keaton a quello interpretato dalla co-star Christian Bale.

Secondo quanto riportato anche dal sito CinemaBlend, l'attore Eric Roberts, il Sal Maroni della trilogia di Nolan, avrebbe le idee molto chiare su chi ci ha regalato la miglior performance nei panni dell'Uomo Pipistrello.

"Michael Keaton. Michael Keaton di gran lunga. Ho amato la sua performance in quel film. E gli ho creduto! Lui era Batman!" ha dichiarato.

E quando gli è stato ricordato che lui aveva preso parte in un altro film di Batman, al fianco di un altro attore protagonista, non si è rimangiato la parola... Ma sua moglie, Eliza Roberts, ha offerto le sue scuse a Bale "Scusa, Christian!".

Keaton era stato il Batman di Tim Burton nelle due pellicole dirette da Tim Burton, Batman (1989) e Batman - Il Ritorno (1992).

Ma in passato, anche il regista di Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997), Joel Schumacher, aveva espresso la sua preferenza in merito, eleggendo Val Kilmer a Miglior Batman (nonostante fosse, e citiamo il regista "Psicotico").

"Per me, Val Kilmer è stato il miglior Batman. Credo che stesse davvero bene in costume, e che portasse una certa profondità al ruolo. E la relazione tra Val e Nicole Kdman era era davvero sexy". A ognuno il suo Batman, quindi.