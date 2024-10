Emma Roberts, il padre Eric ricorda la perdita del rapporto con la figlia come il 'periodo più difficile'

La star de Il cavaliere oscuro ha confessato la tristezza per la rottura in passato del rapporto con l'attrice.

Eric Roberts è stato intervistato da Michael Rosenbaum per il podcast Inside of You e la star di Smallville ha chiesto all'attore di raccontare uno dei capitoli più difficili della sua vita che ha dovuto affrontare in passato.

In risposta alla domanda, Roberts ha ricordato il periodo in cui si allontanò da sua figlia Emma, frutto dell'unione con l'ex partner Kelly Cunningham, mentre lottava contro la dipendenza dalle droghe all'inizio degli anni '90.

Separazione difficile

"Probabilmente la perdita del rapporto con mia figlia. Non c'è dolore, c'è tristezza per i malintesi che ci sono stati che probabilmente avrò sempre. Perché siamo umani". Eric Roberts, fratello della ben più nota Julia Roberts, sposò nel 1992 Eliza Garrett e tornò sobrio nel 1995 grazie ad un programma di riabilitazione ordinatogli dal tribunale.

Eric Roberts e Giselle Itié in una immagine di The Expendables

L'attore si è reso conto di dover recuperare molto di quel legame quando è diventato nonno:"Ho iniziato ad accettarlo con la nascita dei miei nipoti, soprattutto la bambina di cinque anni. È stata la prima ed è una femmina, quindi molto vulnerabile per me, e ha iniziato a volermi bene a due o due anni e mezzo in modo molto forte, e ha chiamato mia moglie Famma, e siamo tutti molto uniti. Somiglia anche a Emma. Stessi colori, quindi mi ricorda ciò che non ho avuto".

Nel dicembre 2020, Emma Roberts l'ha reso nonno per la seconda volta grazie alla nascita di Rhodes. Roberts attualmente è impegnato nella promozione del suo libro Runaway Train, o la storia della mia vita finora. Nel libro, Roberts smentisce la versione secondo cui Julia Roberts avrebbe sostenuto la sua ex compagna in una battaglia per la custodia di Emma:"Non mi sono mai visto come qualcuno meritava la custodia fisica di Emma, neanche in un milione di anni".

La star ha chiarito una volta per tutto un dettaglio che riguarda Julia Roberts:"Lo sapevamo entrambi, Kelly non ha mai detto che stavo cercando di ottenere la custodia di Emma quindi, di conseguenza, Julia non ha mai preso le parti di Kelly in una lotta per la custodia. Non c'è mai stata una lotta, sono felice di poterlo chiarire".