Eric Roberts non vuole parlare della sorella Julia in pubblico: "Non posso anche se a volte capita"

Eric Roberts, veterano di Hollywood e fratello della più nota Julia Roberts, ha raccontato di non essere autorizzato a rivelare dettagli sulla sua famosa famiglia. Intervenuto al podcast Still Here Hollywood, Roberts è stato interpellato proprio sulla celebre parente.

L'attore ha risposto di non voler creare imbarazzo alla sorella, dalla quale ha ricevuto precisa richiesta di non divulgare informazioni sulla famiglia, anche per proteggere la propria privacy e impedire la circolazione di false informazioni.

Famiglia di star

"Dovrai chiederlo a lei" ha risposto Eric Roberts alla domanda del podcaster "Amo mia sorella ma non posso parlare di lei. Lei non vuole che se ne parli" ha spiegato la star de Il cavaliere oscuro, che ha ribadito la stessa cosa anche per quanto riguarda la figlia, Emma Roberts, nonostante qualche volta gli capita di non rispettare l'accordo.

Julia Roberts in una scena di La guerra di Charlie Wilson

"Anche mia figlia mi ha detto di non parlare di lei, anche se a volte cado nel tranello. Non dovrei parlare di nessuna delle due ma lo faccio. Sono innamorato del lavoro di mia figlia in questo periodo, non posso credere a quanto sia diventata brava. Sono così orgoglioso di lei che non riesco a crederci. Dalla sua performance in Ti presento i suoceri ad ora, mi riempie di orgoglio e semplicemente penso 'Oh Dio, eccola di nuovo'. E sono così felice di essere suo padre perché sta facendo un lavoro straordinario che mi rende orgoglioso" ha confessato.

Eric Roberts ha assicurato di non aver mai utilizzato la propria influenza per favorire la figlia Emma Roberts nel lavoro:"In nessun modo, a parte averle dato quel cognome". Per quanto riguarda il rapporto con la sorella Julia, l'attore ha raccontato:"Amo conoscere mia sorella, è una ragazza fantastica. Mi tengo semplicemente fuori dai suoi affari con la stampa. Tutto qui, semplice. E lei si tiene fuori dai miei" ha concluso l'attore.