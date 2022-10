Questa notte parlami dell’Africa: clip esclusiva del film con Maria Grazia Cucinotta

Arriva al cinema oggi 27 ottobre Questa notte parlami dell'Africa, opera prima diretta da Carolina Boco e Luca La Vopa. Oggi vi presentiamo una clip esclusiva che mostra una cena molto, molto speciale.

La storia, tratta dall'omonimo romanzo di Alessandra Soresina edito da Piemme (che torna oggi in libreria proprio in occasione dell'uscita del film) ci porta nei meravigliosi scenari dell'Africa e nelle sue contraddizioni, che fanno da sfondo all'incontro tra due donne, una in viaggio e una del luogo; così distanti per cultura, una europea e l'altra afro-musulmana, eppure così simili nel loro bisogno di libertà. L'amicizia, infatti, non conosce differenze di razza, religione o cultura, cresce dove due anime sono disposte a svelarsi, dando vita ad un'alchimia che ha un valore universale.

Emma e Nuri affronteranno vicende pericolose ed intricate, fino ad una scelta cruciale. Nel cast Roberta Mastromichele, Corrado Fortuna, Diane Fleri, Marlon Joubert e la debuttante assoluta kenyana Grace Neema Enock. In un cameo anche Maria Grazia Cucinotta.

Prodotto da Corrado Azzollini per Draka Production, in associazione con Draka Distribution, Italian Dreams Factory e Seven Dreams Productions, con il contributo di Apulia Film Commission e Regione Puglia (a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020) e come partner la compagnia aerea Ethiopian Airlines. Questa notte parlami dell'Africa uscirà al cinema oggi 27 ottobre distribuito da Draka Distribution con partner la Rivista Africa (www.africarivista.it). Distribuito da Corrado Azzollini e Gino Zagari per Draka Distribution.