Quentin Tarantino: "The Hateful Eight sugli iPhone?", il regista se ne andò dall'incontro con Universal

Quentin Tarantino ha avuto una reazione molto chiara alla proposta di una distribuzione del suo film The Hateful Eight in formato digitale per gli iPhone che, come prevedibile, non è stata delle migliori.

La rivelazione legata a un incontro tra il regista e i vertici di Universal Pictures è contenuta in un articolo condiviso online da The Wall Street Journal in cui si condivide l'interessante aneddoto.

Il regista aveva intenzione di girare il film in formato 70mm, situazione che avrebbe resa complicata la distribuzione di The Hateful Eight a causa dell'attrezzatura necessaria a proiettarlo sul grande schermo.

Il capo di Universal, Jeff Schell, aveva invece proposto al regista un approccio ben diverso: "Disse 'E se lo distribuissimo sugli iPhone?'. Quentin Tarantino ha quindi risposto 'Grandioso' e se ne è andato dall'incontro".

Il filmmaker ha così collaborato nuovamente con The Weinstein Company per poter realizzare il lungometraggio grazie ai 60 milioni di dollari investiti dallo studio che non riuscì a ottenere un guadagno dal progetto, considerando che gli incassi si fermarono a quota 155 milioni di dollari.