Quentin Tarantino, i suoi film diventano un incredibile spettacolo teatrale

I film di Quentin Tarantino approdano a teatro con "Tarantino Live: Fox Force Five & The Tyranny of Evil Men", una live experience che racchiude alcuni dei più celebri titoli del regista in un unico spettacolo da 90 minuti.

The Bourbon Room, Los Angeles. È qui che ha luogo la magia. È qui che su un palcoscenico vengono ricreate le più iconiche scene da Kill Bill, Le Iene, Bastardi Senza Gloria, e più recentemente anche C'era una volta a... Hollywood.

Come segnala anche IndieWire, Tarantino Live viene descritta come una "postmodern cabaret experience" nella quale il regista Anderson Davis ha portato sul palco storie e personaggi dell'universo cinematografico di Tarantino, accompagnandole con una incredibile colonna sonora che ovviamente si rifà alle musiche delle varie pellicole.

Il range dei prezzi per poter assistere allo spettacolo va dai 49 agli 89 dollari, e sono prenotabili sul sito di fever.com.

Insomma, se passate per la città degli angeli, e siete fan di Tarantino, sapete cosa fare!