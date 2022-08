Quentin Tarantino rivela: "Ecco qual è il più grande film mai realizzato"

Quentin Tarantino è tornato a parlare di quello che considera essere "il più grande film mai realizzato": il regista di C'era una volta a Hollywood ha scelto un classico di Steven Spielberg come numero uno indiscusso in questa categoria, spiegando anche il motivo della sua scelta.

Intervistato da ReelBlend, Tarantino ha pubblicizzato il suo nuovo podcast intitolato The Video Archives Podcast, spiegando perché ha scelto Lo squalo di Spielberg come il più grande "film commerciale" mai realizzato. La distinzione che ci permette di fare la lingua inglese con la parola "movie" è importante, poiché il regista di C'era una volta a... Hollywood ha chiarito perfettamente che cosa intende dire attraverso le seguenti osservazioni:

"Penso che Lo squalo, anche se non è la più grande pellicola d'autore di sempre, penso che sia il più grande film commerciale mai realizzato. E poi, chiaramente, ci sono altri film che possono entrare nella stessa categoria. Ma è il miglior film mai realizzato per me e mostra quanto fossero sbagliati i tempi della maggior parte dei film realizzati prima de Lo squalo".

"Quello che intendo dire facendo questa distinzione è che molti dei colleghi di Spielberg sono cresciuti vedendo film che non erano diretti molto bene e questo è quello che hanno fatto anche loro. Al contrario, Steven è uno che sa esattamente il tipo di film che gli piace, sa esattamente il tipo di film che è stato messo sulla terra per fare. E lo fa, nel modo più efficace possibile", ha concluso Quentin Tarantino.