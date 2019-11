Quentin Tarantino e i suoi progetti futuri: una serie tv, il decimo film, teatro e un romanzo

Quentin Tarantino ha raccontato dei suoi progetti futuri, in cui sono contemplati un decimo film, la scrittura di un romanzo, una pièce teatrale e una serie tv, tutti progetti già iniziati subito dopo la fine dello script di C'era una volta a... Hollywood.

Il regista è molto lontano dal lasciare il suo lavoro creativo, tanto che si è messo subito a lavoro su nuove idee e progetti diversi, come ha svelato in occasione dell'evento londinese BAFTA: A Life in Pictures la settimana scorsa:"Normalmente quando finisco una sceneggiatura inizio subito le riprese. Quando ho finito Hollywood non ero pronto a partire. E uno dei motivi è che ero così avvolto dal desiderio di scrivere. Così finito C'era una volta a... Hollywood, l'ho messo da parte, poi ho scritto un'opera teatrale. Poi una serie tv di cinque episodi e al momento sto scrivendo un libro che spero di finire in tre mesi. L'idea è che per marzo finisca il libro e poi, in teoria, toccherà e al teatro. Poi, sempre in teoria, girerò la serie tv e per allora starò già pensando a quello che farò con il decimo film."

Quentin Tarantino, al suo picco creativo in questo momento, ancora non sa come sarà il suo decimo film, ma ha assicurato ai fan che sarà un successo, anche se non sa quando potrebbe arrivare. Per quanto riguarda la serie tv, a quanto pare è già scritta per 5 episodi ma non è stato svelato nulla su di essa, anche se sappiamo che Quentin Tarantino desidera portare sul piccolo schermo proprio Bounty Law, la fake-series tratta dal suo ultimo film.

Quentin Tarantino ha detto la sua sulla modalità di creare serie tv oggi: "Il modo in cui girano le serie adesso è un'idea che è nella mia testa dagli anni '90... specialmente qualcosa tutto scritto e diretto da me. Non so se voglio trascorrere nove mesi a fare una cosa simile, ma ho un'idea per una serie, anche se non sarebbe qualcosa di epico."