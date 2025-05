Quentin Tarantino ospite a Cannes 2025, tributo a David Lynch e il documentario su Shia LaBeouf

Un documentario sulla scuola di recitazione di Shia LaBeouf, una conversazione con Quentin Tarantino su George Sherman, un omaggio al compianto David Lynch e il debutto alla regia di Mariska Hargitay sono tra i punti salienti del programma di Cannes Classics appena svelato.

Nessun nuovo film, ma una vasta cultura cinefila e delle idee nette da condividere col pubblico riporteranno a Cannes Tarantino, ospite d'onore coinvolto nel tributo a George Sherman, di cui verranno proiettati gli western Red Canyon (1949) e Pelle di bronzo (1950). L'ultima apparizione del regista sulla Croisette risale al 2023, quando ha tenuto una lezione di cinema in veste di ospite d'onore della Quinzaine des Cinéastes.

Un documentario tributo a David Lynch di Stéphane Ghez intitolato David Lynch: Welcome to Hollywood sarà proiettato alla presenza del figlio del compianto autore, Riley Lynch. Secondo la sinossi, Welcome to Hollywood esplora il "significato nascosto dietro una filmografia inesorabilmente coerente e scava sotto la superficie oscura e contorta del sogno americano".

Focus su Mariska Hargitay e Shia LaBeouf

Shia LaBeouf

La star Shia LaBeouf al centro di Slauson Rec, documentario di Leo Lewis O'Neil sulla controversa scuola di recitazione gratuita dell'attore fondata a Los Angeles nel 2018. O'Neil e LaBeouf interverranno a Cannes 2025 per presentare il film che ha già suscitato scalpore. La recente intervista di O'Neil a Vanity Fair sul progetto ha rivelato che sono incluse scene di presunta violenza fisica di LaBeouf nei confronti dei membri del collettivo teatrale sperimentale. Come ha dichiarato O'Neil alla rivista, ha inviato un trailer del progetto a LaBeouf chiedendone l'approvazione e l'attore ha dato la sua piena adesione.

LaBeouf ha dichiarato a Vanity Fair: "Ho dato questa telecamera a Leo e l'ho incoraggiato a condividere la sua visione e la sua esperienza personale senza modifiche. Conosco il documentario e sostengo pienamente l'uscita del film. Anche se i miei metodi di insegnamento potrebbero sembrare non convenzionali ad alcuni, sono orgoglioso degli incredibili risultati raggiunti da questi ragazzi. Insieme abbiamo trasformato una scuola di teatro in una compagnia di attori. Auguro solo il meglio a Leo e a tutti coloro che hanno fatto parte della Slauson Rec Company".

Mariska Hargitay presenterà il suo primo film da regista, il documentario My Mom Jayne. Prodotto da HBO e Mighty Entertainment, il documentario racconta la storia della madre di Hargitay, Jayne Mansfield, morta in un incidente stradale all'età di 34 anni quando Hargitay aveva solo 3 anni. "Il film segue Mariska mentre cerca di conoscere, comprendere e abbracciare sua madre per la prima volta. Attraverso interviste intime e una raccolta di foto e filmati inediti, si confronta con l'eredità pubblica e privata di sua madre e scopre gli strati e la profondità di chi era Jayne, non solo per il suo pubblico, ma anche per coloro che le erano più vicini".