Quentin Tarantino non è interessato alle scene di sesso: "Non fa parte della mia visione del cinema"

Quentin Tarantino non è un fan delle scene di sesso che non ha mai inserito nei suoi film perché "il sesso non fa parte della mia visione del cinema", come ha spiegato il regista in un'intervista al quotidiano spagnolo catalano Diari ARA.

I film di Quentin Tarantino sono ricchi di dettagli, rimandi e citazioni che denunciano il suo enorme amore per il cinema. Il regista nonn disdegna sangue e scene cruente. Basti pensare alla scena della mutilazione dell'orecchio sulle note del brano Stuck in the Middle With You in Le iene, il twist in Pulp Fiction con successiva overdose o la mossa che fa esplodere il cuore in Kill Bill: Volume 2. Poi c'è la scena dell'interrogatorio in apertura di Bastardi senza gloria o il massacro della famiglia Manson alla fine di C'era una volta a... Hollywood e chi più ne h più ne metta, ma niente sesso.

Con l'eccezione di Jackie Brown, che conteneva un momento intimo tra Robert De Niro e Bridget Fonda, Quentin Tarantino rivela di non avere alcun interesse a ritrarre il sesso nelle sue produzioni.

Uno dei motivi è legato alle sfide logistiche nell'affrontare scene di sesso durante le riprese: "La verità è che, nella vita reale, è una seccatura girare scene di sesso, tutti sono molto tesi. Se già prima era un po' problematico farlo, ora lo è ancora di più. Se ci fosse mai stata una scena di sesso essenziale per la storia, l'avrei fatto, ma finora non è stato necessario".

Tarantino si prepara a girare il suo decimo (e presumibilmente ultimo) film The Movie Critic, che vedrà protagonista un critico cinematografico all'opera nella Hollywood dei primi anni '70. Chissà se farà sesso sullo schermo...