Quentin Tarantino: la sua sala, New Beverly Cinema, riaprirà il 1 giugno

Tutti pronti per la riapertura del New Beverly Cinema, la storia sala cinematografica di Los Angeles di proprietà di Quentin Tarantino sta per riaprire i battenti.

La storica sala cinematografica di Quentin Tarantino, il New Beverly Cinema di Los Angeles, riaprirà il 1 giugno dopo essere stata chiusa per oltre un anno per via dell'emergenza sanitaria.

Il 1 maggio l'account ufficiale Twitter account della sala ha pubblicato una foto accompagnata dal seguente post: "Riapriremo il 1 giugno 2021 perché amiamo mostrarvi i film." Per il momento l'account non fornisce altre informazioni sulla riapertura.

Dopo il miglioramento della situazione sanitaria, i cinema di Los Angeles hanno potuto riaprire con una capacità limitata fissata dapprima al 25% (con un massimo di 100 persone) e adesso al 50% (massimo 200 persone).

Lo storico New Beverly Cinema è di proprietà del regista Quentin Tarantino dal 2007, quando ha acquistato l'edificio che ospita il cinema per salvarlo dalla riqualificazione. La sala ha 300 posti a sedere ed è nota per i suoi doppi spettacoli mostrati in 35 mm, in particolare con i film di Tarantino.

La graduale riapertura delle sale cinematografiche è un segnale promettente per l'industria che, nel 2020, ha bloccato tutte le più importante uscite facendole slittare al 2021 - 2022. Con l'allentamento delle restrizioni, i recenti successi al botteghino di Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat e Demon Slayer the Movie: Mugen Train hanno dimostrato che la voglia di cinema non è mai venuta meno.