Come Quentin Tarantino e Netflix hanno reso The Hateful Eight una miniserie

Su Netflix è presente The Hateful Eight di Quentin Tarantino anche in versione estesa, come miniserie da 4 episodi, ed è stato lo stesso regista a confezionarla!

La miniserie di The Hateful Eight su Netflix è un prodotto approvato da Quentin Tarantino e a rivelarlo è stato lo stesso regista durante un'intervista. Il nuovo formato prevede 4 episodi di circa 50 minuti ed è quasi identico alla versione extended "roadshow" in 70 mm che fu presentata da Tarantino durante il tour promozionale americano.

La "extended version" messa a disposizione da Netflix è ancora più lunga perchè dura in totale 211 minuti, ogni episodio contiene circa 8 minuti di titoli di testa e di coda assenti dal film originale. E, un po' a sorpresa, Quentin Tarantino ha svelato a Slashfilm che è stato proprio lui a consegnare a Netflix il film nel nuovo formato pronto per essere una miniserie: "Netflix ci ha semplicemente contattati con un proposta "Se vi interessa, se esiste più materiale di Hateful Eight, se vi interessa metterlo insieme in modo da ricavarne 3 o 4 episodi per renderlo disponibile come miniserie, in quel caso a noi piacerebbe farlo". La risposta del regista, nonostante fosse super impegnato alla lavorazione di C'era una volta a Hollywood, è stata entusiasta: "Ho pensato "Wow, questo mi intriga". Insomma, il film esiste già come film, ma avevo l'opportunità di usare tutte le riprese che avevamo fatto, magari metterle insieme come se fosse l'episodio di una serie tv, e ho voluto provare a farlo".

The Hateful Eight: Kurt Russell e Jennifer Jason Leigh in una scena del film

Il risultato sono state altre ore passate insieme al montatore Fred Raskin chiusi in uno studio di montaggio per aggiungere circa 25 minuti di riprese inedite e per poter suddividere il risultato finale in blocchi da 50 minuti. "Non abbiamo modificato tutto partendo da zero ma abbiamo solo ritoccato parecchio la versione esistente: ora alcune sequenze sono simili a quanto già visto ma la sensazione che ne nasce guardandole cambia parecchio. Devo ammettere che questa nuova versione mi piace moltissimo. Il film ha sempre avuto un qualcosa di letterario e adesso somiglia proprio a un libro suddiviso in capitoli".