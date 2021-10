Quentin Tarantino e sua moglie sul red carpet di Roma 2021 (FOTO)

Quentin Tarantino ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2021 in compagnia della moglie, Daniella Pick. I due sono sposati dal 2018 e hanno un figlio, Leo.

Ospite dell'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma - dove ha ricevuto il Premio alla Carriera ed è stato protagonista di un Incontro Ravvicinato - il regista di Pulp Fiction ha sfilato sul red carpet in compagnia della moglie, Daniella Pick. La cantante Israeliana ha indossato un abito bianco. Ad aver premiato Quentin Tarantino è stato Dario Argento. Anche Denny Méndez ne ha approfittato per sfilare sul red carpet e presenziare alla serata che ha visto il regista di Bastardi senza gloria come suo ospite privilegiato.

Quentin Tarantino e Daniella Pick si sono sposati nel 2018. La loro relazione ha avuto inizio nel 2009 durante il tour promozionale di Bastardi senza gloria ma una serie di tira e molla ne aveva minato la tenuta. Il primo figlio di Quentin Tarantino e Daniella Pick è nato nel 2020 e, a detta del regista, vedrà per la prima volta Kill Bill all'età di 5 anni.

Sul versante familiare, però, non tutte le cose vanno bene per il regista cinefilo. Infatti, i rapporti tra Quentin Tarantino e la madre sono abbastanza complessi e queste difficoltà risalgono a quando il filmmaker era ancora un bambino. All'epoca, infatti, la madre criticò aspramente la sua passione per la scrittura e Tarantino promise che non le avrebbe mai regalato un dollaro dei suoi proventi - stimati sui 120 milioni di dollari circa.