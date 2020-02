Quentin Tarantino: è nato il primo figlio del regista

Fiocco azzurro per Quentin Tarantino: il regista e sua moglie Daniella Pick hanno avuto un figlio maschio nato il 22 febbraio a Tel Aviv, Israele. La scorsa estate la coppia aveva annunciato di essere in attesa di un bambino.

Quentin Tarantino ha 56 anni e Daniella Pick ne ha 36. Per il momento non vi sono ulteriori notizie sul primo figlio della coppia; il portavoce del regista si è limitato a confermare la nascita del bambino, di cui non è stato ancora rivelato il nome (e questo, lo ammettiamo, ci incuriosisce molto, considerata la personalità e l'inventiva del papà)

Secondo il The Jerusalem Post, il figlio della coppia è nato all'ospedale Ichilov di Tel Aviv, in Israele. Quentin Tarantino ha conosciuto Daniella Pick, cantante e attrice israeliana, nel 2009, quando il regista era impegnato con la promozione di Bastardi senza gloria in Israele. Nel novembre 2018 hanno deciso di sposarsi e l'anno seguente hanno deciso di allargare la loro famiglia. Daniella, che tra le altre cose ha partecipato anche all'edizione israeliana del Grande Fratello, ha un piccolo ruolo nell'ultimo film di Quentin, C'era una volta a... Hollywood.