Quentin Tarantino e la moglie Daniella danno il benvenuto alla secondogenita

La famiglia di Quentin Tarantino si allarga con l'arrivo di una figlia. Il regista e la moglie Daniella Pick hanno annunciato l'arrivo della loro secondogenita, come conferma PEOPLE. I due sono già genitori di un bambino di due anni di nome Leo.

Quentin Tarantino e la moglie Daniella Pick

"Daniella e Quentin Tarantino sono felici di annunciare che Daniella ha dato alla luce la loro bambina il 2 luglio 2022, dando una sorellina a Leo, il loro primo figlio" si legge in un comunicato diffuso dalla coppia.

Il regista 59enne e la moglie, 38 anni, avevano rivelato di essere in dolce attesa lo scorso febbraio.

Daniella, figlia del cantautore israeliano Tzvika Pick, ha iniziato a frequentare Quentin Tarantino dopo averlo incontrato nel 2009 durante la promozione di Bastardi senza gloria. La coppia si è fidanzata nel giugno 2017 e si è sposata nel novembre 2018. Il loro figlio Leo è nato a febbraio 2020.

L'anno scorso, Tarantino ha parlato dei suoi doveri di papà nella sua apparizione al Jimmy Kimmel Live! rivelando come lui e sua moglie abbiano scelto il nome di suo figlio senza riferimenti alla sua amicizia con l'attore Leonardo DiCaprio, da lui diretto in Django Unchained e C'era una volta a... Hollywood.

"Avevamo quasi deciso di non chiamarlo così perché la gente avrebbe dato per scontato che l'avessi chiamato come Leonardo DiCaprio. Non c'è niente di sbagliato in questo, ma... prende il nome dal nonno di mia moglie, ma anche perché, proprio nel nostro cuore, era il nostro leoncino. Quindi è un leone. È così che abbiamo pensato a lui" ha chiarito il regista.