Quentin Tarantino: è arrivato in libreria il regalo di Natale perfetto per i suoi fan

Disponibile il volume di Christina Dumalasova e Katerina Horakova con le illustrazioni di Michael Purmensky dedicato alla vita e alla carriera del regista di Pulp Fiction.

Tutto, ma proprio tutto su Quentin Tarantino. Pubblicato da Gremese editore, è disponibile in libreria Quentin Tarantino. The graphic novel, biografia illustrata dedicata all'istrionico cineasta losangelino che ha contribuito a plasmare la storia del cinema contemporaneo con le sue opere di culto.

Scritto da Christina Dumalasova e Katerina Horakova, con le illustrazioni di Michael Purmensky, il volume composto da 112 pagine a colori, ripercorre le tappe fondamentali della carriera di Tarantino raccontandone l'infanzia insieme alla madre nella cittadina di Torrance, California, l'amore per il cinema, la gavetta in videoteca e il successo internazionale con titoli quali Le iene, Pulp Fiction, Bastardi senza gloria e C'era una volta a... Hollywood.

Come è strutturata la graphic novel?

Ogni capitolo di Quentin Tarantino. The graphic novel porta il titolo di uno dei film realizzati dal cineasta concentrandosi sulla genesi, il casting, la sceneggiatura, le riprese e la ricezione da parte della critica e dal pubblico. Il libro raccoglie aneddoti, incontri e avventure riproponendo un ritratto vivace e dettagliato del regista.

Il volume, perfetto come regalo di Natale, si rivolge prima di tutto ai numerosi fan di Tarantino sparsi in tutto al mondo, ma compiacerà anche i cinefili e coloro che vogliono saperne di più sull'opera di un regista che ha plasmato tanto cinema contemporaneo con il suo gusto per la contaminazione citazionalista.