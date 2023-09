Quentin Tarantino: John Travolta nel cast del suo ultimo film, The Movie Critic?

John Travolta potrebbe affiancare Quentin Tarantino nella sua ultima fatica, The Movie Critic, il set del film dovrebbe accogliere altre star di Pulp Fiction per una reunion davvero speciale.

Siamo ancora nel regno delle voci, ma dopo Samuel L. Jackson, anche John Travolta potrebbe entrare a far parte del cast del decimo e ultimo film di Quentin Tarantino, The Movie Critic.

A diffondere il rumor, al momento privo di conferma, è l'insider Jeff Sneider, il quale afferma che l'intero cast del film sarebbe già stato scelto, ma non è stato comunicato ufficialmente per via dello sciopero in corso.

The Movie Critic, che dovrebbe vedere protagonista Paul Walter Hauser (altra notizia tutta da confermare), potrebbe così rappresentare un gioioso canto del cigno per Quentin Tarantino, che potrebbe riunire sul set alcune icone del suo cinema. Si vocifera perfino di un possibile cameo di Bruce Willis, che potrebbe intervenire sul set nonostante la malattia che lo affligge.

The Movie Critic, Quentin Tarantino: "Il protagonista scrive di cinema per una rivista porno"

Pulp Fiction, ma coi i critici cinematografici

Secondo quanto anticipato alcune settimane fa, prima dello sciopero Paul Walter Hauser avrebbe ricevuto un'offerta per il ruolo principale in The Movie Critic, quello del critico cinematografico Jim Sheldon del giornale porno The Popstar Pages.

Tarantino ha descritto il personaggio come "Travis Bickle se fosse un critico cinematografico". Quindi, un individuo solitario e isolato, a cui capita di recensire film per una rivista underground. La storia sarà ambientata nella Los Angeles del 1977, quasi un decennio dopo gli eventi di C'era una volta a... Hollywood. Le riprese, che avrebbero dovuto prendere il via in autunno, ma sono poi slittate, inizieranno alla fine dello sciopero di attori e sceneggiatori.